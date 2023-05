Nowy sondaż. Fatalne wieści dla Tuska

Zdecydowana większość badanych jest przekonana, że gdyby po wyborach Donald Tusk ponownie został premierem Polski, nie zrealizowałby swoich obietnic wyborczych – wynika z nowego sondażu Social Changes na zlecenie wpolityce.pl.

Do wyborów parlamentarnych zostało pół roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że Donaldowi Tuskowi nie udało się zrealizować jego głównego celu po powrocie do polskiej polityki, czyli zjednoczenia całej opozycji.

Z miesiąca na miesiąc spada też poparcie dla Koalicji Obywatelskiej; według różnych badań różnica między Prawem i Sprawiedliwością a KO Tuska wynosi nawet ok. 10 pkt. proc. Sytuacji KO i Tuska nie poprawia też fakt, że ugrupowanie nie przedstawiło jednolitego programu wyborczego.

Złe perspektywy dla Donalda Tuska potwierdza najnowszy sondaż Social Changes. Uczestników badania zapytano, czy przewidują, że lider PO może zostać w przyszłości ponownie szefem polskiego rządu.

Tusk zostanie premierem?





55 proc. respondentów uważa, że Tusk nie zostanie premierem polskiego rządu po najbliższych wyborach parlamentarnych. Zdaniem 20 proc. ankietowanych polityk ma jednak szanse na to stanowisko. 25 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W powrót Tuska do gmachu przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie wierzą przede wszystkim wyborcy Platformy Obywatelskiej – ale też nie wszyscy. (53 proc. wierzy, 21 proc. nie).

W sondażu zapytano też, czy Tusk – jeśli zdołałby zostać premierem – spełniłby obietnice wyborcze. W realizację jego obietnic wierzy zaledwie 23 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest aż 57 proc. respondentów. 20 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 21 do 24 kwietnia. W badaniu wzięło udział 1048 osób.