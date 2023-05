„Polska rodzina” – srebrna moneta kolekcjonerska NBP, inaugurująca serię „W Polskę wierzę”

Narodowy Bank Polski 10 maja 2023 r. wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł, która inauguruje serię „Polska rodzina”. Seria ta ma być poświęcona Polsce – jej znaczeniu w życiu Polek i Polaków.

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, pisał, że „kolebką życia i rozwoju człowieka jest rodzina. Jej trwałość, wiara i siła moralna”. Podkreślenie istoty rodziny jako „mocy Narodu” wybrzmiewa również w innych słowach prymasa – „Ojczyzna – rodzina rodzin”.





Właśnie to hasło zostało umieszczone na awersie monety kolekcjonerskiej „Polska rodzina”. Kochająca i otaczająca opieką oraz wsparciem rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa, stając się w ten sposób „mocą narodu”.

Srebrna moneta kolekcjonerska

Utrzymany w stylistyce dziecięcego rysunku rewers monety przedstawia rodzinę . Na awersie nad sylwetkami rodziców z dziećmi został umieszczony symbolicznie przedstawiony dach domu w kolorach polskiej flagi. Tu też widnieją słowa prymasa Wyszyńskiego – „Ojczyzna – rodzina rodzin”.



Zdjęcie: Rewers srebrnej monety „Polska rodzina”



Zdjęcie: Awers srebrnej monety „Polska rodzina”





Polska rodzina – ostoja polskości

„Polska rozumiana jako Ojczyzna – wspólnota ludzi przywiązanych do tradycji kultywowanych od pokoleń w rodzinach – była i jest zdolna do pokonania wszelkich dziejowych przeciwności. Historia naszego kraju pokazuje, że rodziny wychowujące swe dzieci w poszanowaniu tradycji i wartości narodowych ochroniły Polskę przed germanizacją i rusyfikacją, a w minionym stuleciu – także przed komunizmem” – pisze historyk Jan Żaryn w folderze poświęconym emisji monety kolekcjonerskiej.





Określenie „ojczyzna” obejmuje swoim znaczeniem nie tylko kulturę i tradycję, ale również uniwersalne więzi społeczne i rodzinne. Więzi te są ściśle powiązane z otoczeniem, w którym wychowują się kolejne pokolenia.

Rodzina jako przystań





Historyk Jan Żaryn powołał się również na badania socjologiczne, obejmujące uczniów wybranych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przeprowadzenie badania zostało zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka w czerwcu 2021 r. Uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy czuję się w domu szczęśliwy?”.





Wyniki badania pokazały, że powyżej 80 proc. nastolatków na tak zadane pytanie odpowiedziała twierdząco; podobny odsetek badanych uczniów stwierdził również, że w swoich rodzinach czuje się kochany. Taki wynik wskazuje na to, że zadowolenie dzieci i młodzieży z relacji panujących w ich rodzinach wzrosło w porównaniu do statystyk z 2003 r.





„Jest to wielka zasługa przede wszystkim matek, tradycyjnie dbających o wychowanie dzieci, ale także ojców, którzy – wspólnie – z miłością i odpowiedzialnością zapewniają rodzinie bezpieczeństwo. Nie ma pełniejszej miłości, głębszego sensu istnienia i większego szacunku do drugiego człowieka, niż we wspierającej się rodzinie” – przypomina Żaryn.

Banknoty i monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP





Narodowy Bank Polski przez emisję banknotów i monet kolekcjonerskich przypomina ważne wydarzenia historyczne, upamiętnia bohaterów i wybitne postaci. Monety kolekcjonerskie są wykonywane ze złota i srebra, mogą być dodatkowo uatrakcyjnione poprzez dodanie elementów ozdobnych, np. z bursztynu, szkła, krzemienia pasiastego czy ceramiki lub też przez zastosowanie technik dodatkowych – nadruku w technice tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia i matowienia laserowego.





Narodowy Bank Polski zaprasza kolekcjonerów i numizmatyków, zainteresowanych zakupem wartości kolekcjonerskich, do 16 Oddziałów Okręgowych NBP zlokalizowanych w miastach wojewódzkich i do sklepu internetowego NBP: kolekcjoner.nbp.pl.

#wieszwiecej Polub nas

Plany emisyjne NBP





W czerwcu zainaugurowana zostanie kolejna seria monet kolekcjonerskich „Polskie banknoty obiegowe” złotą monetą kolekcjonerską „Banknot o nominale 10 zł”. W kolejnych miesiącach 2023 r. numizmatycy i kolekcjonerzy będą mogli wzbogacić swoje zbiory m.in. monetami kolekcjonerskimi z serii „Polskie Termopile”, „Skarby Stanisława Augusta” i kolejną monetą z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Szczegółowe informacje o zaplanowanych emisjach monet i banknotów kolekcjonerskich na 2023 rok, datach i nominałach znajdują się na stronie Narodowego Banku Polskiego w Planie emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2023 r.

Szczegółowe informacje o nowej monecie kolekcjonerskiej

Srebrna moneta kolekcjonerska „Polska rodzina”

• nominał: 10 zł

• metal: Ag 925

• stempel: lustrzany, druk UV

• średnica: 32,00 mm

• masa: 14,14 g

• brzeg (bok): gładki

• nakład: do 10 000 szt.

• projektant: Urszula Walerzak

• emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.