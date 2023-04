Muzea Watykańskie oddadzą kolejne eksponaty? Papież przypomniał siódme przykazanie

Siódme przykazanie Dekalogu wymaga zwrotu tego, co zostało ukradzione – przypomniał papież Franciszek na pokładzie samolotu powracającego z Węgier do Watykanu. Potwierdził, że osiągnięto zgodę co do zwrotu znajdujących się w Muzeach Watykańskich eksponatów należących ludności rdzennej Kanady.

Niedawno papież zwrócił Grecji trzy fragmenty Partenonu, które znajdowały się w kolekcji Muzeów Watykańskich. Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu został zapytany o to, czy przewiduje podobne gesty np. wobec kanadyjskich ludów pierwotnych, które w ramach procesu pojednania i reparacji również proszą o zwrot pewnych przedmiotów.





Papież rozpoczął odpowiedź od przypomnienia, że siódme przykazanie Dekalogu wymaga zwrotu tego, co zostało ukradzione. Zaznaczył, że wobec każdego przypadku należy podjąć odpowiedni proces rozeznawania i potwierdził, że osiągnięto zgodę co do zwrotu eksponatów należących do ludności rdzennej Kanady i że proces ten jest w toku.





– Na tyle, na ile można takiego gestu dokonać, na ile jest on potrzebny, lepiej go uczynić. Często nie takiej możliwości, politycznej albo realnej. Ale tam, gdzie jest to możliwe, proszę, czyńmy to. To dobre dla wszystkich, abyśmy się nie przyzwyczajali, że można sięgać do kieszeni drugiego człowieka – zaapelował na koniec Franciszek.