Inflacja zwalnia. Terapia szokowa Balcerowicza niepotrzebna

Inflacja w Polsce zaczyna hamować. Według danych GUS w kwietniu wyniosła 14,7 proc. To wciąż dużo, ale znacznie mniej niż wieszczyli przedstawiciele opozycji. Spowolnienie wzrostu cen udało się osiągnąć bez konieczności podnoszenia podatków i bolesnych reform, które Polacy pamiętają z czasu rządów Leszka Balcerowicza w latach 90.

Inflacja w kwietniu spadła do 14,7 proc. z 16,1 proc. w marcu – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. – Dane za kwiecień są niezwykle optymistyczne. To jest najniższa inflacja od maja poprzedniego roku – powiedział ekonomista Andrzej Stefaniak. Coraz częściej zaczyna mówić się o obniżce stóp procentowych, do której mogłoby dojść już po wakacjach.





Zahamowanie wzrostu cen udało się uzyskać bez wprowadzania terapii szokowej, kojarzącej się z Leszkiem Balcerowiczem.





– Jego nie wzruszały głodne dzieci, a było ich naprawdę bardzo dużo – mówił Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Piekoszowie.





Kaczyński: Balcerowicza nie wzruszały głodne dzieci





Reformy wprowadzone przez Balcerowicza na początku lat 90. doprowadziły do spadku inflacji. Ceną za to było drastyczne bezrobocie i rosnąca bieda.





Pomimo tego Balcerowicz nadal cieszy się sympatią polityków PO, a także samego Donalda Tuska. Były polityk związany z Unią Wolnością jest regularnym gościem na organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego Campusie Polska Przyszłości.





– Hamowanie inflacji w obecnym europejskim kryzysie dowodzi, że można przejść przez trudny okres gospodarczy bez wprowadzania drastycznych rozwiązań – ocenił dziennikarz „Wiadomości” Dominik Cierpioł.