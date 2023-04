Łotwa rozbita. Polacy efektownie zakończyli eliminacje

Polscy piłkarze ręczni na zakończenie kwalifikacji do mistrzostw Europy 2024 pokonali w Ostrowie Wlkp. Łotwę 31:14 (16:9). Biało-czerwoni kilka dni temu zwycięstwem nad Włochami zapewnili sobie awans do finałów, których gospodarzem będą Niemcy.

Reprezentacja Polski szczypiornistów po raz pierwszych w historii zagrała w Ostrowie Wlkp. Dla trenera Marcina Lijewskiego mecz miał szczególne znaczenie, gdyż urodził się w pobliskim Krotoszynie, a dodatkowo jest wychowankiem miejscowego klubu Ostrovii.



Lijewski, który czwartkowym meczem z Włochami debiutował w roli selekcjonera, dokonał czterech zmian w składzie w porównaniu do poprzedniego meczu Biało-czerwonych. Do protokołu wpisał Marcela Jastrzębskiego, Arkadiusza Ossowskiego, Dawida Dawydzika i debiutanta Ksawerego Gajka, zawodnika KPR Arged Ostrovia.



Wynik otworzył Szymon Sićko. Po chwili Marcel Jastrzębski nie dał się zaskoczyć z rzutu karnego egzekwowanego przez Ricardsa Juzupsa, a gospodarze kolejne akcje kończyli bramkami. To spowodowało, że serbski trener rywali Davor Cutura już w 7. min., przy stanie 6:1, poprosił o czas. Uwagi pomogły Łotyszom, gdyż mecz na długie minuty się wyrównał. Trudny do upilnowania w tej części gry był zwłaszcza skrzydłowy Juzups.

Wśród Biało-czerwonych świetną partę rozgrywał 21-letni Piotr Jędraszczyk, który dokładnie rozdzielał piłki i sam zdobywał bramki (w sumie cztery). Kibicom bardzo przypadły do gustu dwa gole z rzędu rzucone do pustej łotewskiej bramki przez Sićkę i Dawida Dawydzika.



W przerwie oficjalnie pożegnano byłego reprezentanta kraju Krzysztofa Lijewskiegogo, brata Marcina, a aktualnie asystenta trenera Talanta Dujszebajewa w Barlinku Industrii Kielce. Młodszy z rodzeństwa w narodowcy barwach, w latach 2003-2017, rozegrał 188 meczów, w których zdobył 448 goli.



W drugiej połowie bramki gospodarzy pilnował Jakub Skrzyniarz (MVP meczu), który szybko popisał się udanymi interwencjami. To pozwoliło na powiększenie przewagi do dwucyfrowej różnicy (22:11). Przed upływem trzeciego kwadransa Łotysze wycofali golkipera kosztem siódmego zawodnika z pola.



Wysokie prowadzenie pozwoliło polskiemu trenerowi na wykorzystanie wszystkich zawodników. Dzięku temu aż dwunastu z nich wpisało się na listę strzelców. Biało-czerwoni pokonali Łotwę po raz piąty w historii sześciu bezpośrednich spotkań.