Madryt: Świątek idzie jak burza. Znów bez straty seta

Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju WTA na kortach ziemnych w Madrycie. W niedzielę Polka wygrała 6:3, 6:2 z Amerykanką Bernardą Perą. O ćwierćfinał zmierzy się ze zwyciężczynią pary Jekaterina Aleksandrowa – Qinwen Zheng.

Rozstawiona z numerem 28. Pera nie była dla Polki zbyt trudną rywalką. Nasza zawodniczka już w pierwszym secie narzuciła swój styl gry, szybko przełamała przeciwniczkę i pilnowała wyniku do końca partii.



Druga miała bardzo podobny przebieg. Świątek przełamała przeciwniczkę już w pierwszym gemie, co kompletnie rozbiło Peng i nie pozwoliło jej nawiązać walki. Spotkanie trwało godzinę i szesnaście minut.



Było to drugie oficjalne spotkanie Świątek z Perą. Poprzednie miało miejsce cztery lata temu, kiedy Polka wygrała w ostatniej rundzie kwalifikacji turnieju w Birmingham.



Świątek gra w Madrycie po raz drugi w karierze. Dwa lata temu w trzeciej rundzie uległa ówczesnej liderce światowego rankingu Australijce Ashleigh Barty 5:7, 4:6. W poprzednim sezonie w stolicy Hiszpanii zabrakło jej z powodu problemów z barkiem.



Licząc od French Open 2020 impreza w Madrycie jest dziesiątą na korcie ziemnym, w której startuje Świątek. Wygrała sześć z nich (French Open 2020 i 2022, Rzym 2021 i 2022 oraz Stuttgart 2022 i 2023). Łącznie z niedzielną wygraną może się w nich pochwalić bilansem meczów 43-3.