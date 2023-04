Napoli wciąż czeka na tytuł. Paulo Sousa popsuł święto

Wszystko było przygotowane na mistrzowską fetę. Wyniki na innych stadionach ułożyły się tak, że Napoli musiało tylko wygrać z Salernitaną, by po 33 latach cieszyć się z tytułu. Spotkanie zakończyło się jednak remisem, co oznacza, że drużyna Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego musi odłożyć świętowanie przynajmniej do środy.

Formalności miały zostać dopełnione w niedzielę. Kilka godzin wcześniej Inter pokonał na własnym stadionie Lazio Rzym 3:1 i do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebne było już tylko zwycięstwo neapolitańczyków. Kibice byli tak pewni swego, że już po wyrównującym golu dla Interu wyszli na ulice.







Nic dziwnego, że głód sukcesu jest tak wielki. Po raz ostatni Napoli wygrało ligę w 1990 roku, jeszcze za czasów legendarnego Diego Maradony. W ostatnich latach zespół regularnie plasował się w czołówce, ale tytułu odzyskać nie potrafił. Aż do tego sezonu, kiedy drużyna trenera Luciano Spallettiego od startu rozgrywek spisywała się świetnie, długo była niepokonana i wypracowała wyraźną przewagę nad resztą stawki.



Kiedy w 62. minucie Mathias Olivera dał gospodarzom prowadzenie, wydawało się, że ten dzień nie może zakończyć się inaczej, niż wielkim świętem. A jednak Salernitana, prowadzona przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousę, zdołała doprowadzić do remisu w 84. minucie. Bramkę zdobył Boulaye Dia.



Zieliński przebywał na boisku do 61. minuty, kiedy to został zmieniony przez Giacomo Raspadoriego. Cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Bereszyński. W drużynie gości od 68. minuty grał Krzysztof Piątek.



Na sześć kolejek przed końcem Napoli ma 18 punktów przewagi nad Lazio. W czwartek o godzinie 20:45 zagra na wyjeździe z Udinese. Mistrzem może zostać nawet dzień wcześniej, jeśli Lazio nie pokona u siebie Sassuolo.