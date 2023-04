Oszukiwał przy obrocie zbożem. 30-latek usłyszał zarzuty

30-letni mężczyzna został zatrzymany za oszustwa przy obrocie zbożem. Skupował ziarno, nie wywiązując się z umowy i nie wypłacając pieniędzy. Oszukał co najmniej trzy osoby. Łączna kwota strat to ponad 100 tysięcy złotych. Za oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Mieszkaniec gminy Chrzanów posługiwał się danymi firmy, której nie był właścicielem. Na portalach wyszukiwał ogłoszenia dotyczące sprzedaży zboża, składał oferty zakupu i zawierał umowy. Za kupione zboże nie płacił.





Łączna suma strat poniesiona przez pokrzywdzonych to ponad 100 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu 30-latka ponad 60 tysięcy złotych. Na obecnym etapie postepowania są trzy osoby pokrzywdzone, jednak niewykluczone, że poszkodowanych jest więcej.





30-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Zastosowano wobec niego dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Za oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.





