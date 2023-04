Prigożyn się boi i szantażuje Kreml: Więcej amunicji, albo się wycofamy

Strach przed ukraińską kontrofensywą zmusił Jewgienija Prigożyna, szefa najemniczej rosyjskiej grupy Wagnera, do postawienia Putinowi ultimatum. Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) namawia on Kreml do tego, by rosyjskie siły przeszły na wschodzie Ukrainy do obrony. Prigożyn zagroził nawet wycofaniem sił z Bachmutu jeśli nie otrzyma więcej amunicji i sprzętu. Może to oznaczać, że obawia się skutecznych kontrataków na rosyjskie pozycje, zwłaszcza na tyłach. Według ukraińskiej Gwardii Narodowej na bachmuckim i marjinskim odcinku frontu podczas walk odległość między wrogimi oddziałami ukraińskim wojskiem a rosyjskimi siłami jest bardzo niewielka, między 100 a 50 metrów.

W sobotę Prigożyn zagroził wycofaniem sił grupy Wagnera z Bachmutu w Donbasie, jeżeli firma nie otrzyma więcej amunicji - podaje ISW. Powiedział, że najemnicy będą kontynuować walki w Bachmucie, ale jeśli sytuacja z amunicją nie poprawi się, będą musieli „wycofać się w sposób zorganizowany albo zostać i umrzeć”.





Według analityków Prigożyn może wykorzystać kolejne przetasowania w rosyjskim dowództwie, by otrzymać dostęp do większej ilości amunicji. Zmiany personalne mogą być na korzyść biznesmena.





Eksperci zaznaczają, że szef grupy Wagnera nadal próbuje przekonać Kreml do przejścia do defensywy na wschodzie Ukrainy. Prigożyn stwierdził, że rosyjskie wojsko nie spieszy się z przygotowaniami do odpierania ataków.

To, że Prigożyn zagroził wycofaniem sił z Bachmutu, może oznaczać, że obawia się tego, że rosyjskie pozycje na tyłach są podatne na ukraińskie kontrataki - podsumowuje ISW. Według ukraińskiej Gwardii Narodowej bachmuckim i marjinskim odcinku frontu podczas walk odległość między wrogimi oddziałami ukraińskim wojskiem a rosyjskimi siłami jest bardzo niewielka.





– Jak zaznaczają nasi obrońcy, miejscami starcia bojowe czasami odbywają się na odległości mniejszej niż 100, mniejszej niż 50 metrów - powiedział w niedzielę rzecznik Gwardii Narodowej Ukrainy Rusłan Muzyczuk.





W ciągu minionego tygodnia linia frontu prawie się nie przesunęła – podkreślił rzecznik, cytowany przez serwis UNIAN. Epicentrum walk pozostają wymienione odcinki. Tam rosyjskie siły skoncentrowały najwięcej działań szturmowych, a walki uliczne toczą się na minimalnych odległościach. Z uwagi na tak bliski kontakt z przeciwnikiem ukraińscy wojskowi zmuszeni są do „dosyć szybkich” działań - dodał.





Jak poinformował w niedzielę rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, rosyjskie siły koncentrują główne wysiłki na działaniach ofensywnych na kierunku łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim. W ciągu minionej doby na tych odcinkach ukraińskie wojsko odparło 58 ataków.





Według niezależnego rosyjskiego portalu Agentstwo na tle doniesień o zbliżającej się ukraińskiej kontrofensywie Kreml zintensyfikował werbunek w koloniach karnych. Olga Romanowa, szefowa niezależnej organizacji pozarządowej Ruś Siedząca ocenia, że tylko w kwietniu zwerbowano na front około 10 tys. więźniów. Część z nich przekazano pod dowództwo grupie Wagnera, ponieważ dowódcy armijni nie umieją dowodzić skazańcami.





Według szacunków Rusi Siedzącej do 1 lutego grupa Wagnera zwerbowała ok. 49 tys. osadzonych w rosyjskich koloniach. Wtedy 77 proc. z tej liczby uznano za straty bojowe i niebojowe (np. dezerterzy i osoby, które oddały się do niewoli). Z wojny wróciło ok. 5 tys. więźniów, a ok. 10 tys. znajduje się w strefie aktywnych działań bojowych.