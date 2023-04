Santos wskazał problem Ekstraklasy. „Nie wiem, czy się nadają”

Fernando Santos prezentuje ostatnio wysoką aktywność w mediach sportowych. Tym razem udzielił wywiadu Tomaszowi Ćwiąkale z Canal+, w którym skrytykował między innymi poziom PKO Ekstraklasy.

Ostatni wywiad Portugalczyka, w którym to stwierdził, że nie obchodzi go mecz z Niemcami, odbił się szerokim echem wśród kibiców. Zadowoleni nie byli również działacze PZPN-u, w tym Cezary Kulesza. Teraz wydaje się, że Santos nieco złagodził swoją narrację.





– Moje relacje z PZPN-em są świetne od samego początku. Już w lutym powiedziano mi, że ma się odbyć mecz z Niemcami. Powiedziałem: OK, skoro jest ustalony, to nie ma sprawy. Gdybym ja ustalał plan na 2023, po prostu zagralibyśmy w listopadzie, to lepszy termin – stwierdził selekcjoner dla „Canal+”.





Przeciętni obcokrajowcy





Portugalski szkoleniowiec odniósł się także do poziomu polskiej ligi. Według niego problemem Ekstraklasy są słabej jakości obcokrajowcy oraz brak wartościowych wzmocnień po sprzedaży najlepszych zawodników.





– Szkolenie jest świetne, atmosfera na meczach fantastyczna, ale oglądając mecze czułem, że to 26. liga Europy. Organizacja gry jest dobra, zespoły wiedzą co robią, ale występuje dużo piłkarzy, obcokrajowców, którzy nie wiem czy się nadają – powiedział Santos.





Reprezentacja Polski już 16 czerwca zmierzy się z Niemcami na Stadionie Narodowym. Cztery dni później zagra z Mołdawią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy.