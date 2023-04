Zamieszanie w Napoli. Gwiazda... musi iść do wojska

Choć Napoli już dziś może sięgnąć po mistrzostwo Włoch, to wciąż ma swoje problemy. Koreańska gwiazda Kim Min-jae musi stawić się we własnym kraju, by… odbyć służbę wojskową

26-latek występuje w stolicy Kampanii od początku tego sezonu. Szybko wyrobił sobie opinie jednego z najlepszych obrońców Serie A i świetnie zastąpił Kalidou Koulibaly’ego, który odszedł do Chelsea Londyn.





Nic dziwnego, że Koreańczykiem interesują się największe kluby na świecie. Dużo mówiło się o transferze do Manchesteru United, który ponoć jest skłonny zapłacić ponad 50 milionów euro. Do walki miał się włączyć także Manchester City.









Na przeszkodzie do transferu może jednak stanąć fakt, że Kim musi w lipcu wrócić do własnego kraju, by odbyć obowiązkową służbę wojskową. Szkolenie to w Korei Południowej trwa… dwa lata, jednak jako, że obrońca jest medalistą Igrzysk Azjatyckich, zostało ono skrócone do trzech tygodni.





Sprawa jest o tyle zagadkowa, że Koreańczyk ma w kontrakcie klauzulę odejścia, która jest aktywna tylko i wyłącznie w lipcu. Oznacza to, że pobyt Min-jae w wojsku bardziej niż Napoli może zaszkodzić… klubom starającym się go pozyskać.