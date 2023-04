PSL popiera politykę klimatyczną Polski 2050? Poseł ludowców nie chciał odpowiedzieć

Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 wspólnie wystartują w wyborach parlamentarnych. Czy to oznacza, że ludowcy popierają politykę klimatyczną forsowaną przez ugrupowanie Szymona Hołowni? Na to pytanie w programie „Woronicza 17” w TVP Info nie chciał odpowiedzieć poseł PSL Paweł Bejda.

Liderzy Polski 2050 Szymon Hołownia i PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali w czwartek o wspólnym starcie obu formacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Ugrupowania powołają wspólny koalicyjny komitet wyborczy.

W umowie pomiędzy Polską 2050 Szymona Hołowni a Polskim Stronnictwie Ludowym zapisano m.in., że każda z partii powoła odrębny sztab wyborczy i oba sztaby będą ściśle koordynować swoją pracę.

Fit for 55 przyjęte





W ostatnich dniach Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia zaostrzające unijną politykę klimatyczną z pakietu Fit for 55. Są one konkretnymi aktami prawnymi ukierunkowanymi na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

W głosowaniu przyjęta została m.in. reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM). Powołany został również Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF). „Za” głosowali przedstawiciele: PO, PSL i Lewicy.

O koalicję z Polską 2050 i o jej politykę klimatyczną pytany był w TVP Info poseł PSL Paweł Bejda. Parlamentarzysta nie chciał jednak odpowiedzieć wprost, czy zgadza się z propozycjami partii Hołowni, która chce np., aby Polska „natychmiast odeszła od wydobycia węgla”.





– Czy pan i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zgadzacie się z podejściem Polski 2050 do polityki klimatycznej? – zapytał dziennikarz Michał Rachoń.





– To być może będzie tematem dyskusji – mówił. Następnie szybko zmienił temat i zaczął krytykować rząd premiera Mateusza Morawieckiego. – Prowadzimy swoją politykę i mamy swoje zdanie; ja mogę się wypowiadać tylko za moje ugrupowanie – mówił Bejda.

Kowalski: Włożyliście nóż w plecy polskiemu rolnikowi





Wypowiedzi przedstawiciela PSL skrytykował wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, który przypomniał, że zarówno europosłowie PSL jak i należąca do Polski 2050 Róża Thun głosowali za Fit for 55.

– Egzotyczna koalicja TVN, Szymona Hołowni i PSL to jest koalicja przetrwania. To jest koalicja tylko wyłącznie dla stołków, ale łączy ich jedno – pogarda dla polskiego rolnictwa, bo PSL i pani Róża Thun głosowaliście za Fit for 55. Włożyliście w nóż plecy polskiemu rolnikowi – powiedział.

O pakiecie Fit for 55 mówił też w ostatnim czasie poseł Lewicy Marek Dyduch, który nawiązywał do Biblii cytatem „ryby się ugotują w oceanach i zgonie 1/3 ludzkości, kto z nas powie, że nie wchodzimy w ten etap?”.