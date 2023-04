Świetny początek Nuggets. „Słońca” bezradne w Kolorado

Koszykarze Denver Nuggets i Phoenix Suns rozpoczęli w sobotę drugą rundę play off w lidze NBA. Zespół z Denver wygrał 125:107, a do zwycięstwa poprowadził go Jamal Murray, który zdobył 34 punkty i miał 9 asyst.

Aż 20 ze zdobytych 34 punktów Murray zanotował w drugiej kwarcie, którą jego drużyna wygrała 37:19. To w dużej mierze zagwarantowało jej zwycięstwo w całym meczu.





– Powiedzmy sobie szczerze, że niektóre jego rzuty w tym spotkaniu wyglądały tak, że nikt nie byłby w stanie go powstrzymać. Myślę, że jako zespół byli bardziej fizyczni, grali z większą mocą. Musimy się przegrupować i zagrać z o wiele lepszym tempem w ofensywie – stwierdził trener Suns Monty Williams.





„Słońca” przystępowały do nowej rywalizacji po pokonaniu Los Angeles Clippers, natomiast zespół z Denver okazał się lepszy od Minnesoty Timberwolves.









Nikola Jokic dołożył w tym spotkaniu 24 punkty i 19 zbiórek. Dla gości najlepiej punktowali Kevin Durant, który zdobył 29 „oczek” i miał 14 zbiórek, a także Devin Booker – zdobywca 27 punktów.





Drugie spotkanie tej rywalizacji zostanie rozegrane w poniedziałek, również w Denver. Tamtejszy zespół jeszcze nie przegrał u siebie w tegorocznym play off.