Prowokacje rosyjskich myśliwców nad Syrią. USA reagują

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że piloci rosyjskich odrzutowców Su-35 w agresywny sposób próbowali doprowadzić do walki powietrznej z amerykańskimi samolotami nad Syrią.

Pułkownik Joe Buccino, rzecznik CENTCOM (dowództwo odpowiadające za operacje wojsk amerykańskich na Bliskim Wschodzie), w rozmowie z amerykańską stacją CNN podkreślał, że w ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do incydentów nad Syrią, które są wywoływane przez rosyjskie lotnictwo.

Nie wydaje się, aby rosyjscy piloci próbowali zestrzelić amerykańskie odrzutowce, ale mogą próbować „sprowokować” USA i „wciągnąć nas w międzynarodowy incydent” – powiedział Buccino.

Agresywne manewry rosyjskich pilotów nad Syrią





CENTCOM – opisuje CNN – na dowód opublikowało nagrania, na których widać agresywne manewry pilotów rosyjskich myśliwców Su-35. Rosjanie w sposób „niebezpieczny i nieprofesjonalny” przeprowadzili przechwycenie amerykańskiego odrzutowca F-16; na drugim filmie widać, że rosyjscy piloci zbliżyli się do amerykańskich maszyn na krytyczną odległość kilkuset metrów, którą odrzutowiec może pokonać w kilka sekund.

CNN przypomina, że w ostatnich latach Rosja i USA stosowały się do „linii dekonfliktowej” ustanowionej między walczącymi w Syrii siłami. Wszystko po to, by uniknąć incydentów, które mogłyby doprowadzić do eskalacji.

Według USA od początku marca rosyjskie odrzutowce naruszyły linię dekonfliktową aż 85 razy, z czego 26 przypadków dotyczy przelotów nad pozycjami USA.





