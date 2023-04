Premier Morawiecki: To jest największy sukces rządów po 2015 r.

Największy sukces to niewątpliwie uszczelnienie budżetu i naprawa finansów publicznych, bo to jest praźródło naszych sukcesów w polityce społecznej – powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla i.pl. Jeśli PiS wygra wybory podjęta zostanie kolejne próba reformy wymiaru sprawiedliwości. – Będę sugerował ministrowi sprawiedliwości, kimkolwiek on będzie, aby odbywała się ona w większym porozumieniu z szeroko rozumianym środowiskiem sędziowskim – oświadczył i zapowiedział także, iż kwestia ewentualnej koalicji będzie rozważana po wyborach.

Premier podkreślił, że realizacja stworzonych przez rządy PiS i jego koalicjantów programów społecznych będzie możliwa jedynie w wypadku zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Dodał, że w jego opinii rządy obecnej opozycji będą powrotem do „polityki na nie”, która jak zauważył, dominowała do roku 2015.

Morawiecki o rządach PO: Dla nich gminy się nie liczyły





– My inwestujemy, budujemy, rozwijamy, tworzymy nowe miejsca pracy dla mieszkańców, bez różnicowania regionów. Oni stawiali na rozwój wielkich miast, podczas gdy powiaty i gminy się nie liczyły. Polacy masowo wyjeżdżali na emigrację. To była wielka tragedia dla tych ludzi. Dlatego dzisiaj wielką radością jest dla mnie, że dzięki naszej polityce gospodarczej i naprawie finansów publicznych, jest powrót tysięcy Polaków – zauważył Mateusz Morawiecki.

– Kiedy mieszkańcy miasteczek przypomną sobie, jak przed 2015 rokiem wyglądała ich rzeczywistość, jak wyglądały szpitale, drogi, szkoły, to zrozumieją, czym grozi zmiana władzy. A ciągłość władzy jest bardzo potrzebna, żeby kontynuować nasze programy społeczne i gospodarcze, a także naprawę finansów publicznych – mówił szef rządu.

Naprawę finansów publicznych premier określił jako kluczowy element rządów Zjednoczonej Prawicy, kluczowy także dla wzmocnienia militarnego potencjału państwa.











– To właśnie uszczelnienie podatków jest podstawą wielkich inwestycji w bezpieczeństwo i zakupów sprzętu, w tym zamówień w rodzimym przemyśle zbrojeniowym, np. Krabów czy Rosomaków – dodał premier. Poinformował również, że ma nadzieję, iż zapowiadana produkcja armatohaubic Krab w zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach będzie mogła rozpocząć się „jak najszybciej” i obecnie jest „w fazie uzgodnień”.

Odpowiadając na pytanie o ewentualną koalicję rządową z Konfederacją lub PSL po wyłonieniu nowego parlamentu premier powiedział, że takie spekulacje wolałby „zostawić na czas po wyborach”. W jego opinii jedną z najważniejszych kwestii po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych jesienią 2023 r. będzie program budowy mieszkań, który uznał za jedną ze słabości rządów Zjednoczonej Prawicy.

– Aczkolwiek pragnę zauważyć, że ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o budowę mieszkań – to było blisko 240 tys. mieszkań. To najwięcej oddanych do użytku w czasach III RP. Zanim więc będziemy się samobiczować, to warto wspomnieć o tym sukcesie. Ale mam również sporą dozę krytycyzmu wobec tego, czego nie udało się zrobić – wyjaśnił premier.

W jego opinii osiągnięcie liczby 300 tysięcy oddawanych do użytku mieszkań możliwe jest w ciągu 3-4 lat, ale „w tej sprawie decydująca będzie trzecia kadencja” rządów ZP.

Zapowiedział także podjęcie prac nad reformą sądownictwa, tak „aby odbywała się ona w większym porozumieniu z szeroko rozumianym środowiskiem sędziowskim”, w którym jak dodał jest „wielu ludzi dobrej woli”.