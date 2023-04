Odnawiają kaplicę Jaworskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Mimo trwającej agresji Rosji na Ukrainę polscy i ukraińscy konserwatorzy zabytków nie przerywają prac. Eksperci pracujący dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA planują w tym roku rozpocząć prace renowacyjne dziewiętnastowiecznej kaplicy Jaworskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Kierujący pracami konserwatorów Piotr Ługowski z Instytutu POLONIKA powiedział, że kaplica jest w bardzo złym stanie technicznym. Z powodu nieszczelnego dachu na ścianach kaplicy powstały „wysolenia” w wyniku przedostawania się wody. Konserwator zaznacza, że jest to malutka kapliczka, w neoromańskim stylu, która znajduje się w bliskim sąsiedztwie niedawno wyremontowanej kaplicy Barczewskich i jest kolejnym elementem konserwacji tych najstarszych kaplic na terenie Cmentarza Łyczakowskiego.





Czytaj także: Wyjątkowy koncert w TVP1 i TVP Wilno. „Polska w Sercu”





Piotr Ługowski dodał, że nie tylko elewacja i dach kaplicy wymagają renowacji. – Drzwi są żeliwne i będą podane konserwacji. Została przygotowana pełna dokumentacja architektoniczna i pełna dokumentacja konserwatorska z badaniami tynków ze wszystkimi tymi elementami które dają wiedzę o tym obiekcie i dzięki temu będziemy kompleksowo podchodzić do całości podczas konserwacji. Co do wnętrza, to zachowana jest pierwotna posadzka terakotowa, są też fragmenty ołtarza – podkreślił konserwator.





Czytaj także: Gala nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. TVP Polonia wyróżniona Feniksem Specjalnym





W tym roku eksperci POLONIKI planują także remont grobu Henryka Mosinga, polskiego lekarza, epidemiologa, bliskiego współpracownika profesora Rudolfa Weigla w badaniach nad szczepionką przeciwtyfusową. Mosing po wygnaniu Polaków ze Lwowa nie opuścił miasta aż do śmierci, po wojnie został potajemnie wyświęcony na kapłana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, niósł pomoc i wsparcie Polakom, którzy mimo represji pozostali we Lwowie.





Do tej pory, nakładem prac ekspertów Instytutu Polonika, na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie wyremontowano około 300 polskich pomników i kaplic.





#wieszwiecej Polub nas