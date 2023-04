Tomasz Komenda bis? „Alarm!” przyjrzał się tajemnicy strzelaniny [WIDEO]

Tajemnica strzelaniny sprzed 26 lat. 16 grudnia 1997 roku od kul zginął właściciel butiku Ultimo na Nowym Świecie w Warszawie Daniel Jaźwiński. Jego żona Anna przeżyła i wskazała zabójcę – Beatę Pasik, byłą sprzedawczynię zwolnioną z pracy za kradzież. Dziś, po latach więzienia, jest ona już na wolności i zapewnia, że to nie ona strzelała. Ekipa „Alarmu!” wysłuchała obu kobiet: i skazanej za zabójstwo i cudem ocalałej ze strzelaniny. Czy mamy do czynienia z historią podobną do więzionego przez lata za niewinność Tomasza Komendy? Czy może jednak trzy kolejne sądy nie mogły się mylić? W tej historie kluczowe znaczenie mają detale.



