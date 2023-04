Sąd podjął decyzję ws. sędziego Waldemara Żurka

Po decyzji katowickiego sądu ws. oddalenia wniosku sędziego Waldemara Żurka o nakazanie Sądowi Okręgowemu w Krakowie powierzenia mu obowiązków w wydziale, z którego został przesunięty, brak jest podstaw do powstrzymywania się przez niego od pracy w wydziale, gdzie został przesunięty – przekazał w sobotę krakowski sąd.

To kolejny etap sprawy, którą sędzia Żurek wytoczył Sądowi Okręgowemu w Krakowie, zarzucając kierownictwu tej jednostki m.in. mobbing. 15 marca br. w wydziale pracy Sądu Okręgowego zapadł wyrok w procesie pierwszej instancji, uwzględniający większość wniosków sędziego Żurka, m.in. ws. przeniesienia go w sierpniu 2018 r. do innego wydziału krakowskiego sądu.





W połowie marca katowicki sąd wyrokiem przywrócił sędziego Żurka do orzekania w wydziale, z którego został przesunięty – w rygorze natychmiastowej wykonalności. Wcześniej, 3 marca br. katowicki sąd uwzględnił zabezpieczenie powództwa sędziego w tym punkcie, czyli przywrócenia go do wydziału II odwoławczego w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Zabezpieczenie to było wykonalne.





W sobotę wieczorem rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Beata Górszczyk rozesłała link do wydanego tego dnia komunikatu, w którym poinformowała o zmianie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z 3 marca br. i oddaleniu wniosku powoda Waldemara Ż. o udzielenie zabezpieczenia.





Co zdecydował sąd?





„Sąd Okręgowy w Katowicach, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie trzech sędziów, po rozpoznaniu 28 kwietnia 2023 roku w Katowicach sprawy z wniosku Waldemara Ż. przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie przy udziale Prokuratora Okręgowego w Katowicach, działając na skutek zażalenia powoda, pozwanego – Sądu Okręgowego w Krakowie i Prokuratora Okręgowego w Katowicach na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z 3 marca 2023 roku, sygn. akt XI P 33/20, uwzględniając przedstawiane przez Sąd Okręgowy w Krakowie stanowisko, zmienił wskazane postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3 marca 2023 roku i oddalił wniosek powoda Waldemara Ż. o udzielenie zabezpieczenia nakazującego Sądowi Okręgowemu w Krakowie powierzenie powodowi obowiązków służbowych w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Krakowie i zwolnienie go od dokonywania jakichkolwiek czynności służbowych wynikających z podziału czynności z 27 sierpnia 2018 roku" – napisała sędzia Górszczyk.





– Zażalenie powoda Waldemara Ż. zostało oddalone – zaznaczyła.





„Tym samym potwierdzone zostało stanowisko władz Sądu Okręgowego w Krakowie, iż brak jest podstaw do powstrzymywania się przez powoda od wykonywania czynności służbowych w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie” – wskazała rzeczniczka krakowskiego sądu.