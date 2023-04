Absurd w USA. Pokazała zdjęcie rzeźby, musiała odejść z pracy

Nauczycielka i dyrektorka szkoły z Florydy, zmuszona do odejścia z pracy, ponieważ pokazała uczniom szóstej klasy zdjęcie rzeźby Dawida dłuta Michała Anioła, odwiedziła Florencję i spotkała się w sobotę z burmistrzem miasta Dario Nardellą. We florenckim Palazzo Vecchio rozmawiali o sztuce i o tym, jak ważna jest ona dla rozwoju całej kultury – przekazały władze miasta.

Hope Carrasquilla pokazała uczniom na lekcji o sztuce Renesansu wizerunek Dawida, jednego z najbardziej znanych posągów w historii. Następnie otrzymała ultimatum: miała zrezygnować lub zostać zwolniona. Kobieta postanowiła sama odejść. Oficjalnie nie sprecyzowano powodów, lecz wiąże się to ze skargami dotyczącymi jej lekcji.





Rodzice skarżyli się na treść lekcji, a jeden z nich rzekomo nazwał wizerunek Dawida Michała Anioła „pornograficznym”. Sprawa wywołała we Włoszech poruszenie, rozgorzała debata o sztuce i pornografii - pisze agencja dpa.





Na wiadomość o tym, co spotkało Carrasquillę, burmistrz Nardellla zaprosił ją do Florencji, by wręczyć Amerykance nagrodę władz miasta.





Po sobotnim spotkaniu w stolicy włoskiego renesansu burmistrz powiedział: „Myślę, że to gest, który służy pokazaniu całemu światu, czym jest piękno Florencji, co symbolizuje Dawid Michała Anioła i że nagość w sztuce nigdy nie może być uznana za wulgarność czy pornografię”.





Absurd w USA. Nauczycielka zwolniona z pracy





W piątek była dyrektorka odwiedziła słynną florencką Galleria dell'Accademia, gdzie stoi monumentalny posąg Michała Anioła. – Jestem pod wielkim wrażeniem rzeźby Dawida. Nie wiedziałem, że cała galeria została zbudowana dla niej. To wspaniałe i jestem naprawdę szczęśliwa, że mogę tu być – powiedziała Carrasquilla po wizycie w muzeum.





Muzeum we Florencji jest jednym z najliczniej odwiedzanych muzeów we Włoszech, przede wszystkim ze względu na słynnego Dawida. Marmurowy posąg powstał w latach 1501-1504 i jest eksponatem w muzeum od 1873 roku. Rzeźba Michała Anioła przedstawia biblijnego Dawida w momencie, gdy ma za pomocą procy podjąć walkę z olbrzymem Goliatem.