Glik wróci do reprezentacji? Santos dał wskazówkę

Kamil Glik z powodu kontuzji opuścił poprzednie zgrupowanie reprezentacji Polski. Fernando Santos w rozmowie z TVP Sport zdradził jakie są warunki, by ten został powołany na najbliższe mecze.

35-latek to obrońca z największą liczbą występów w historii reprezentacji Polski. Nic dziwnego, że próby zastąpienia go młodszymi obrońcami kończyły się najczęściej fiaskiem. Na ostatnim zgrupowaniu dwójka stoperów Bednarek – Kiwior zagrała razem fatalnie i przyczyniła się do dotkliwej porażki z Czechami.





Receptą na poprawę gry w obronie Biało-Czerwonych ma po raz kolejny być... Glik. Fernando Santos już podczas pracy z reprezentacją Portugalii nie bał się stawiać na 40-letniego Pepe, a w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że wiek nie ma dla niego znaczenia.





Wymóg selekcjonera





W rozmowie z TVP Sport Portugalczyk podkreślił, że jest jednak pewien warunek, by doświadczony obrońca wrócił do kadry.





– Na pewno kilka razy mu się przyjrzymy. Wcześniej nie było takiej okazji, bo był kontuzjowany. Słyszałem o nim wiele dobrego, to świetny kapitan, ale żeby wystąpić w reprezentacji, musi prezentować odpowiedni poziom fizyczny. Sprawdzimy to – zapowiedział selekcjoner.





Kamil Glik w tym sezonie rozegrał tylko 15 meczów w Serie B. Jego Benevento spisuje się fatalnie, bo zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i niemal na pewno spadnie do niższej klasy rozgrywkowej.