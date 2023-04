Ekspresowy transport serca [WIDEO]

To był lot na wagę życia. Dzięki wzorowej koordynacji służb, z lotniska Katowice-Pyrzyce na lotnisko w Gdańsku, przetransportowano serce. Organ na czas trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, dzięki temu uratowano życie 45-letniego mężczyzny, który znajdował się na pilnej liście oczekujących na przeszczep.

– Transport serca ze szpitala na Śląsku na lotnisko w Katowicach realizowali policyjnym „Sokołem” lotnicy z Sekcji Lotnictwa Policji KWP w Krakowie. W Pyrzowicach czekała już Casa, którą z kolei wojskowi lotnicy dostarczyli organ na lotnisko w Gdańsku. Dalej już trzeba było z pomocą karetki dowieźć cenny ładunek do szpitala – relacjonował naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji insp. pil. Robert Sitek.





– Okazało się, że to właśnie ten ostatni odcinek był tym razem sporym wyzwaniem. Poranne korki na ulicach miasta nie ułatwiły tego zadania. Ale na szczęście udało się na czas dostarczyć serce dla 45-latka.Łącznie transport ze Śląska do gdańskiego szpitala zajął niewiele ponad 2 godziny. Nasz pacjent był zgłoszony na pilnej liście i oczekiwał na nowe serce wspomagany ECMO. Teraz jest już po operacji i z nowym sercem nabiera sił. Dzięki Państwa pomocy zaczyna nowe życie – mówił Maciej Duda, koordynator ds. transplantacji serca UCK w Gdańsku.





Dla policyjnych lotników był to 28. i 29. lot z cennym organem na pokładzie. – Jesteśmy niezwykle dumni z każdej zrealizowanej z powodzeniem misji. To ogromna satysfakcja, że oprócz zadań stricte policyjnych, możemy także w ten sposób pomagać i korzystając z floty lotnictwa policji transportować organy, których przeszczepienie ratuje życie kolejnym pacjentom. Dla nich to szansa na powrót do normalnego funkcjonowania, a dla nas radość, że „nasi” pacjenci dalej cieszą się życiem, nowym życiem – podkreślił Sitek.



#wieszwiecej Polub nas