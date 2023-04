Czy Rosja zaatakuje kolejne państwa? Przydacz wyjaśnia

Wszyscy chcemy, aby inwazja Rosji na Ukrainę się zakończyła, ale to zakończy się wówczas, kiedy Rosja przegra. Jeśli Rosja nie przegra na Ukrainie, będzie atakować dalej – powiedział w sobotę szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie

Minister zwrócił uwagę, że rosyjska agresja na naszych wschodnich sąsiadów może się zakończyć wtedy, kiedy Ukraina kontrolę nad swoimi terytoriami. – Czyli, kiedy Rosja przegra, bo jeśli Rosja nie przegra na Ukrainie, to będzie atakować dalej – podkreślił Przydacz w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Czy Rosja zaatakuje kolejne kraje?

– Dziś jest to Ukraina, a w przyszłości mogą być inne państwa – zaakcentował.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta powiedział, że – jeśli chodzi o zakończenie moskiewskiej inwazji – bardzo wiele zależy teraz od Europy Zachodniej i świata euroatlantycki.

– Jeśli Rosja nie przegra na Ukrainie, będzie atakować dalej. Jeśli wesprzemy Ukrainę sprzętowo, tym szybciej będzie mogła wyprzeć kremlowskiego agresora – zaznaczył.

Czytaj także: Rosja grozi kolejnemu państwu. Ostrzeżenia przed „wkroczeniem na drogę Ukrainy”

Marcin Przydacz przyznał, że na Zachodzie widać ostatnio „znudzenie wojną” i dążenie do szybkiego zawarcia pokoju między Kremlem a Ukrainą. – Niestety, strategia Putina jest zorientowana na takie „znudzenie”. Kreml uważa, że Europa Zachodnia prędzej, czy później „znudzi się” wspieraniem Ukrainy i Rosja będzie mogła podejmować dalsze kroki w swojej agresji. Nie można na to pozwolić. To jest cel naszej polityki zagranicznej – podkreślił prezydencki minister.