Była pierwsza dama za mikrofonem. Zaśpiewała z Brucem Springsteenem [WIDEO]

Michelle Obama, była pierwsza dama USA, zaśpiewała w piątek wieczorem w Barcelonie wspólnie z amerykańskim muzykiem Brucem Springsteenem podczas jego koncertu. Wspólny występ został nagrany i trafił do sieci.

Żona byłego prezydenta USA pojawiła się podczas koncertu amerykańskiej gwiazdy w chórku, kiedy Springsteen wykonywał utwór „Glory Days”. Towarzyszyła jej piosenkarka i aktorka Kate Capshaw.





Przez część utworu Michelle Obama wspierała występ Springsteena grając na tamburynie.





Hiszpańskie media odnotowały, że występ żony śledził z uwagą obecny na barcelońskim koncercie były amerykański prezydent Barack Obama.





Przypomniały, że we czwartek małżeństwo Obamów przybyło do Katalonii prywatnym jachtem, w towarzystwie silnej obstawy, a do centrum Barcelony para była eskortowana przez około 20 aut hiszpańskiej policji.





Była pierwsza para USA od lat zna się ze Springsteenem. W 2008 r. muzyk poparł Baracka Obamę, kandydata Demokratów w wyborach na fotel prezydenta kraju. Z kolei w październiku 2012 r. słynny rockman zaśpiewał w Palmie, w stanie Ohio, na wiecu poparcia dla reelekcji Obamy.