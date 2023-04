Kolejna kontuzja Zlatana. W Milanie już nie zagra?

Słynny piłkarz Milanu Zlatan Ibrahimovic doznał kontuzji łydki, co stawia pod znakiem zapytania jego grę w końcówce sezonu – poinformował w sobotę włoski klub.

Szwedzki napastnik uszkodził mięsień podczas rozgrzewki przed wejściem na boisko w ostatnią niedzielę w wygranym meczu ligowym z Lecce.





To kolejna kontuzja Zlatana, który długo dochodził do zdrowia po operacji lewego kolana w maju ubiegłego roku. W tym sezonie zagrał tylko w czterech meczach ligowych Milanu, a jedynie raz w podstawowym składzie. Do Ligi Mistrzów, w której „Rossoneri” awansowali już do półfinału, Szwed nie został zgłoszony.









W marcu Ibrahimović został najstarszym strzelcem gola we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej, trafiając z rzutu karnego w przegranym 1:3 spotkaniu z Udinese. Dokonał tego w wieku 41 lat i 166 dni.





Dotychczas rekord należał do innego piłkarza Milanu – Alessandro Costacurty, który zapisał się w kronikach w 2007 roku w wieku 41 lat i 25 dni. Co ciekawe, również w meczu z Udinese i też z rzutu karnego.