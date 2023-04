Papież Franciszek na Węgrzech. Spotkał się z ubogimi i uchodźcami

Papież Franciszek, przebywający w Budapeszcie, spotkał się w sobotę w kościele pod wezwaniem Elżbiety Węgierskiej z ubogimi i uchodźcami. Wśród ponad tysiąca uczestników spotkania było wielu uchodźców z Ukrainy, a także z Afganistanu i Iraku.

W przemówieniu wygłoszonym podczas tej wizyty papież przypomniał, że ubodzy i potrzebujący znajdują się w „sercu Ewangelii”.





Franciszek mówił, że wiara nie może padać ofiarą „swego rodzaj egoizmu duchowego”. – Prawdziwa wiara to ta, która wymaga wysiłku, ryzykuje, sprawia, że wychodzi się naprzeciw ubogim i jest się zdolnym mówić językiem miłości – wyjaśnił. Przypomniał, że takim językiem mówiła św. Elżbieta Węgierska, opiekunka ubogich i potrzebujących.





Podziękowanie dla węgierskiego kościoła





Papież wyraził wdzięczność węgierskiemu Kościołowi za jego zaangażowanie na rzecz ubogich. – I dziękuję za to, w jaki sposób przyjęliście – nie tylko z wielkodusznością, ale także z entuzjazmem – tak wielu uchodźców z Ukrainy – dodał papież. Podkreślił, że „także w bólu i cierpieniu odnajduje się odwagę, by iść naprzód, kiedy otrzymało się balsam miłości”. – To siła, która pomaga wierzyć w to, że nie wszystko jest stracone i że inna przyszłość jest możliwa – oświadczył.

Franciszek zaznaczył też, że „miłość, którą daje nam Jezus, przyczynia się do wykorzenienia ze społeczeństwa, z miejsc i miast, w których żyjemy, zła obojętności i egoizmu i rozpala na nowo nadzieję na nową ludzkość, bardziej sprawiedliwą i braterską, gdzie wszyscy mogą czuć się jak w domu”.





Spotkanie ze zwierzchnikiem węgierskich grekokatolików





Następnie Franciszek odwiedził mały kościół wspólnoty greckokatolickiej – Opieki Matki Bożej. Na Placu Róż powitał go zwierzchnik węgierskich grekokatolików, arcybiskup metropolita Hajdúdorog-Fulop Kocsis.





– Od papieża Jana Pawła II nauczyliśmy się ważnej prawdy o tym, że Kościół Chrystusa oddycha dwoma płucami: duchem Wschodu i duchem Zachodu – mówił arcybiskup.





Abp Hajdúdorog-Fulop Kocsis podkreślił znaczenie przynależności do Kościoła katolickiego i wyraził przekonanie, że wizyta Franciszka w kościele wspólnoty grekokatolików podkreśla równą godność obu obrządków.





Wspólnota greckokatolicka na Węgrzech liczy około 400 tysięcy osób.