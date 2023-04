Morawiecki o sytuacji dzieci i młodzieży: Rząd zrobi wszystko

Rząd zrobi wszystko, aby życie dzieci i młodzieży tutaj, w Bartoszycach, było coraz bardziej podobne jak w dużych miastach – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na terenie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

Podczas konferencji prasowej szef rządu podkreślił, że region ten otrzymał potężny zastrzyk inwestycji. – W całym powiecie bartoszyckim to ogromne inwestycje w drogi. Jak rozmawiałem ze starostą, to inwestycje, których praktycznie nigdy ten region nie widział – stwierdził premier.

Dodał, że zobowiązaniem rządu PiS jest, żeby kontynuować inwestycje w takie ośrodki. – Tutaj są perły architektury – w Bartoszycach, w Lidzbarku Warmińskim, w którym wcześniej byłem. Ale prawdziwą perłą są przecież ludzie, mieszkańcy. Chcemy, aby oni tutaj byli, aby widzieli przed sobą perspektywy – zastrzegł.

Morawiecki: Niech liberałowie z PO przyjadą do Bartoszyc





Morawiecki zaznaczył, że w okresie rządów PO-PSL bezrobocie w miejscowościach takich jak Bartoszyce sięgało 25 proc. – To tutaj co czwarta rodzina, mama i tata, troszczyli się o to, czy dziecko będzie miało za co kupić podręczniki, czy będzie mogło gdziekolwiek pojechać na kolonie, na wakacje. Wiele rodzin musiało odpowiadać sobie, że nie ma na to pieniędzy – powiedział.

– Niech liberałowie z PO przyjadą do Bartoszyc, spojrzą w oczy dzieciom, które pierwszy raz na wakacje pojechały w 2016 czy 2017 roku, które bez problemu kupiły sobie podręczniki do nauki. Te czasy w Bartoszycach, czasy liberałów, już minęły – zastrzegł.

Morawiecki przyznał, że sytuacja w Bartoszycach cały czas nie jest łatwa, ale zapewnił, że rząd „zrobi wszystko, aby życie dzieci i młodzieży tutaj, w Bartoszycach, było coraz bardziej podobne jak w dużych miastach”.