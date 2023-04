Zarodki za 2 mln dolarów. Kto urodzi dziecko meksykańskiego gwiazdora i jego żony?

Meksykański prezenter telewizyjny, influencer i model Poncho De Nigris ogłosił, że jest gotów sprzedać za 2 mln dolarów zarodki należące do niego i jego żony. Gwiazdor gwarantuje, że dzieci, które narodzą się z tych embrionów, będą piękne, dlatego swoją decyzję postrzega też jako misję „udoskonalenia rasy ludzkiej”.

Poncho De Nigris, który sławę zyskał 20 lat temu, gdy wziął udział w drugiej edycji meksykańskiego „Big Brothera”, wywołał duże kontrowersje za sprawą swojego ostatniego wywiadu.





W rozmowie z magazynem „TVNotas” wyznał, że on i jego żona, influencerka Marcela Mistral, doczekawszy się czworga dzieci nie planują już więcej potomstwa. Gdy małżonkowie starali się o dwoje ostatnich dzieci, zdecydowali się na wszelki wypadek zamrozić więcej zarodków. Teraz doszli do wniosku, że mogą sprzedać je tym, którzy marzą, by mieć dzieci.





47-latek ogłosił, że on i żona mają do sprzedania dwa embriony, oba żeńskie. Każdy wycenili na 2 mln dolarów. Tych, którzy byliby zainteresowani ich kupnem, zaprasza do kontaktu przez media społecznościowe.





CZYTAJ TAKŻE: Gwałtowny wzrost liczby aborcji w Hiszpanii. Najwięcej przypadków w Katalonii



De Nigris zachwala, że zarodki mają najwyższą jakość, co potwierdzono badaniami genetycznymi i dają dużą szansę na to, że wyrosną z nich ładne dzieci – wystarczy bowiem popatrzeć na ich cztery pociechy. De Nigris dodał też, że swojej oferty nie postrzega wyłącznie w kategoriach finansowych, zależy mu też bowiem na „ulepszeniu rasy ludzkiej”.