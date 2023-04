NBA: Wielki mecz Lakers. Mistrzowie blisko odpadnięcia

Los Angeles Lakers pokonali 125:85 Memphis Grizzlies i wygrali całą serię 4-2. W drugim piątkowym meczu Konferencji Zachodniej obrońcy tytułu, Golden State Warriors ulegli u siebie Sacramento Kings 99:118.

Trium Lakers oglądał 86-letni Jack Nicholson, który pojawił się w hali po raz pierwszy od prawie dwóch lat. Słynny aktor miał powody do zadowolenia, gdyż gospodarze wręcz rozgromili „Niedźwiadki” 125:85.





Gospodarzy do sukcesu poprowadziło trio: skuteczny D'Angelo Russell (31 pkt – rekord kariery w play off), waleczny LeBron James (22 pkt) i fantastyczny w obronie Anthony Davis (16 pkt, 14 zbiórek i pięć bloków). Lakers objęli 20-punktową przewagę w pierwszej połowie, a w trzeciej kwarcie prowadzili już 36 punktami. To pozwoliło trenerom gospodarzy oszczędzać Jamesa i Davisa w ostatniej części gry.









Drużyna z Los Angeles kolejną serię zacznie na wyjeździe przeciwko zwycięzcy niedzielnego meczu nr 7 pomiędzy Sacramento, a broniącymi tytułu Golden State. W spotkaniu tych ekip jest remis 3-3. Sprawiła to wygrana 118:99 Kings nad Warriors.





Gości do zwycięstwa poprowadził duet Malik Monk i De'Aaron Fox, który łącznie zdobył 54 pkt. Dzięki temu triumfowi „Królowie” staną przed szansą wygrania serii play off po raz pierwszy od 19 lat. „Wojownicy” nie występowali w meczu numer 7 od zwycięskich finałów konferencji 2018 roku, kiedy to wyeliminowali Houston Rockets.