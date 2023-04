Polski Czerwony Krzyż otrzymał nagrodę International Humanitarian Service Award

Przedstawiciele Polskiego Czerwony Krzyża odebrali w Waszyngtonie International Humanitarian Service Award, coroczne wyróżnienie przyznawane przez Amerykański Czerwony Krzyż. Przedstawiciel zarządu PCK Michał Mikołajczyk powiedział, że jest to wyraz uznania dla pomocy udzielanej przez Polaków Ukrainie.

Mikołajczyk oświadczył na briefingu prasowym w piątek w ambasadzie RP w Waszyngtonie, że przyznawana od 1988 roku nagroda jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem wręczanym „organizacjom, które wykazują poświęcenie zaangażowane w konkretne działania i pomoc, ale też w promocję zasad ruchu Czerwonego Krzyża”.





Jak podkreślił, otrzymanie nagrody przez PCK jest efektem postawy polskiego społeczeństwa wobec inwazji Rosji na Ukrainę.





– Część Europy, w której mieszkamy, była szczęśliwą częścią świata przez kilkadziesiąt lat. I nagle to, co znamy z książek historycznych, z opowieści bliskich, stało się faktem: wojna za granicą, a z nią fala ludzi, którzy szli po pomoc. (...) I na przeciw tej fali wielkiego nieszczęścia stanęła fala humanitaryzmu i empatii. To coś bezprecedensowego, jak Polacy otworzyli swoje serca, domy, firmy, magazyny, umysły i portfele, by odpowiedzieć na tę falę nieszczęścia (...). Przeciętny Mikołajczyk stanął na wysokości zadania – powiedział członek zarządu PCK.





Podkreślił przy tym, że w pomoc Ukraińcom zaangażowane są stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z ponad 50 ze 192 krajów świata, zaś wielką rolę odgrywa również amerykański komitet.





„Dziękuję całemu narodowi, wielki respekt”. Ukraińscy żołnierze o pomocy z Polski





– Podam przykład: wojna rozpoczęła się w czwartek, a już w poniedziałek mieliśmy zapytanie z Kuwejckiego Czerwonego Półksiężyca: „Emir przekazuje dary, co wam przywieźć?” – opowiadał Mikołajczyk. Dodał, że dzięki zaangażowaniu Amerykanów i amerykańskich firm można było szybko odpowiedzieć na pierwszą falę potrzeb, ale również finansować długofalowe działania, jak prowadzenie infolinii dla uchodźców i programu wsparcia gotówkowego dla Ukraińców.

Podkreślił, że w pomoc angażowało się 10 tys. wolontariuszy i członków PCK, którzy pomogli ponad 1,2 mln Ukraińcom.





Pomoc humanitarna dla Ukrainy





– Wartość tego wsparcia to 250 mln zł. Dostarczyliśmy też ponad 800 konwojów z pomocą humanitarną. Wartość tego to kolejne 250 mln – powiedział przedstawiciel PCK.





Pytany przez PAP, jak zmieniły się potrzeby od początku wojny, Mikołajczyk stwierdził, że choć podstawowa pomoc humanitarna wciąż jest potrzebna - choć nie na taką skalę, jak początkowo - to obecnie priorytetem jest „integracja dwóch społeczeństw, Polaków i Ukraińców”.





– Chodzi o to, by ci którzy są dziś w Polsce i będą chcieli u nas pozostać, mogli przejść przez adaptację jak najłatwiej. Czyli chodzi o kwestię uczenia języka polskiego, pisania CV, uczenia różnych zawodów, integracja dzieci w szkole. Żeby nie było takiego podziału: oni i my – powiedział działacz.