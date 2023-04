Piast bez licencji na Ekstraklasę. Obwinia… Fornalika

Kuriozalne oświadczenie wystosowali działacze Piasta Gliwice. Odpowiedzialnym za brak licencji na Ekstraklasę ma być Waldemar Fornalik, który... domaga się należnych mu pieniędzy.

8 kwietnia Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji na grę w Ekstraklasie. Jako jedyny nie otrzymał jej Piast Gliwice.



Przyczyną było kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego PZPN. Odnosi się on do nieuregulowanych zaległości względem byłych pracowników. W przypadku gliwiczan chodzi o trenera Waldemara Fornalika.





Klub z Gliwic szybko wydał oświadczenie w tej sprawie. Można w nim przeczytać, że według włodarzy Piasta, Fornalik powinien zrzec się ustalonych zobowiązań po jego zwolnieniu, bo… śmiał znaleźć nową pracę i zostać trenerem Zagłębia Lubin.









– Mimo zaistniałej sytuacji, życzymy Waldemarowi Fornalikowi wszystkiego dobrego. Jeśli jednak w polskiej piłce będzie więcej trenerów, którym zależy wyłącznie na pieniądzach, a nie na dobru klubów, to polska piłka nie będzie się rozwijać tak, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Klub nie obarcza trenera Waldemara Fornalika całą winą, ale w momencie, kiedy odchodził on z Piasta, to klub znajdował się w trudnej sytuacji finansowej oraz trudnej sytuacji w tabeli Ekstraklasy – napisano w oświadczeniu.





Warto przypomnieć, że Fornalik to żywa legenda klubu z Gliwic. Trenował on zespół ze Śląska przez ponad pięć lat i zdobył z nim jedyne w historii mistrzostwo Polski.