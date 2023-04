Były nauczyciel atakuje premiera, czyli jak przyjaciel komuny został specjalistą od polityki

Marek Jędrychowski niejednokrotnie w mediach oceniał Mateusza Morawieckiego z perspektywy byłego nauczyciela WOS-u. – Takie wykorzystywanie roli społecznej w kontekście czasu minionego jest po prostu niepedagogiczne i nieprzyzwoite – przyznał dolnośląski kurator oświaty „Gazecie Wrocławskiej”.

O krytycznych opiniach Marka Jędrychowskiego wobec premiera Mateusza Morawieckiego pisały antyrządowe media. Jak się okazuje, w czasach, kiedy mieli ze sobą kontakt, stali po przeciwnych stronach barykady, twierdzi autor artykułu z „Gazety Wrocławskiej”, Arkadiusz Gola.





Jędrychowski to chyba najsłynniejszy dziś nauczyciel WOS-u w kraju. Jego popularność nie bierze się jednak z powodu aktywności zawodowej, lecz medialnej. Zapewne nie byłby bohaterem jakichkolwiek publikacji, gdyby nie fakt, że w przeszłości uczył obecnego szefa.





Nauczyciel IX Liceum Ogólnokształcącego nie szczędzi swojemu byłemu uczniowi gorzkich słów, a media chętnie to podchwytują, używając opinii Jędrychowskiego do walki politycznej przeciwko obecnemu premierowi. Ostatnio echem obił się wywiad dla Onetu. Wrocławski nauczyciel stwierdził: „Gdybym był premierem i miałbym w rządzie takiego szkodnika jak Zbigniew Ziobro, to dla własnego honoru postawiłbym sprawę jasno. Albo on, albo ja. […] Gdyby Morawiecki tak postąpił, to inaczej byłby zapisany w historii. […] A będzie zapisany bardzo negatywnie. Określenie »Pinokio« nie wzięło się z powietrza. Jest ono pewnym kodem kulturowym. To był notoryczny kłamca. I taka jest prawda o polskim premierze.”









Antyrządowy nauczyciel





– Nauczyciel pastwi się nad premierem. Takie wykorzystywanie roli społecznej w kontekście czasu minionego jest po prostu niepedagogiczne i nieprzyzwoite. Szczerze, nie rozumiem takiego zachowania. Jaki ono ma cel? Oczywiście możemy i powinniśmy rozmawiać o problemach polskiej szkoły, ale te polityczne wycieczki są nie na miejscu – skomentował dla „Wrocławskiej” Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty.





Byli uczniowie rzucają szersze światło na nauczyciela. – Jak w każdej instytucji, również w szkołach istniały komórki PZPR-u i tuby oficjalnej propagandy, do których należało nauczanie PNOS-u. Pan Jędraszewski uczył właśnie tego przedmiotu. Uważam, że skoro do tej pory piastuje funkcję nauczyciela, nie na miejscu jest obrzucanie błotem obecnego premiera – przyznał Wojciech Stando, były uczeń IX LO we Wrocławiu.

Komunistyczny indoktrynator





Jędrychowski niejednokrotnie zabierał głos publicznie, oceniając postępowanie Mateusza Morawieckiego jako premiera. W krytyce premiera nie byłoby nic złego – taka jest bowiem istota demokracji – gdyby nie fakt, że robi to z pozycji nauczyciela sprzed lat, wykorzystując ten fakt.





– Personalna wypowiedź pana Jędrychowskiego dla Onetu o uczniu po 38 latach jest bardzo słaba i prymitywna. Choć po takim czasie gratuluję pamięci do szczegółów. Uczył nas ów pan – w 1986 roku – z komunistycznych podręczników o PRL-owskiej konstytucji, a teraz buduje na fakcie tegoż „uczenia” swoją prywatną narrację. Szuka taniej sensacji. Taka wydumana historyjka mocno dotyka każdego ucznia tamtych czasów, stąd mój publiczny komentarz – stwierdza w rozmowie z red. Arkadiuszem Golą, Adam Przewłoka.





– Wielu byłych uczniów pamięta go z dawnych czasów, kiedy indoktrynował młodzież swoją komunistyczną ideologią. Już wtedy upolityczniał szkołę. Był jej pośmiewiskiem. Komunistyczny dygnitarz uczył młodzież demokracji! Jak widać, czasy się zmieniły, ale poglądy pana Jędrychowskiego nadal nie. Nauczyciel nie powinien być funkcjonariuszem partyjnym i uprawiać polityki. Jest to niezgodne z Kartą Nauczyciela i zasadami apolityczności – opowiadał były uczeń.





Zwolennik KOD





Jędrychowski to m.in. zapalony zwolennik Komitetu Obrony Demokracji, człowiek o skrajnie lewicowych poglądach. „Wrocławskiej” tłumaczył, że ma do czynienia z dwoma objawami po publikacji materiału. Są zwolennicy i przeciwnicy jego postawy.





– Dziennikarz zadał mi pytanie, więc odpowiedziałem. Oczywiście ocena człowieka przez pryzmat nastolatka nie jest dobra. Ale ja tak nie patrzę na Mateusza Morawieckiego. Oceniam jego obecne działania jako szefa rządu. Kiedy był dyrektorem banku, przychodził, zaglądał do szkoły, a już jako premier w sytuacji strajku w oświacie nie przyszedł – stwierdził w rozmowie z „Gazetą Wrocławską” M. Jędrychowski.

Pobity za ojca





Mateusz Morawiecki uczęszczał do IX LO we Wrocławiu w latach 1983-87. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez komunistyczne służby w związku z działalnością opozycyjną swego ojca Kornela Morawieckiego, który wówczas się ukrywał. Mateusz został też kilkukrotnie pobity. Mało znany jest fakt, że pewnego dnia licealistę bezpieka wywiozła do lasu. Kazano mu tam kopać dół pod swój grób.





Kiedy ukończył liceum, studiował na Uniwersytecie Wrocławskim. Wtedy także działał w opozycji antykomunistycznej. Brał udział w strajkach okupacyjnych. Po transformacji ustrojowej kształcił się w Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Został uznanym finansistą, prezesem Banku Zachodniego WBK. W 2015 roku objął funkcję ministra rozwoju i finansów oraz wicepremiera. Od 2017 jest Prezesem Rady Ministrów, drugim co do długości urzędującym premierem III RP (spośród 16).





