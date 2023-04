Zakaz przynoszenia garnków i patelni na mecz Pucharu Francji. Policja obawia się zamieszek

Prefekt paryskiej policji Laurent Nunez zakazał przynoszenia garnków i patelni na finałowy mecz piłkarskiego Pucharu Francji, który odbędzie się w sobotę w Saint Denis. Wśród publiczności będzie prezydent Emmanuel Macron. Porządku podczas meczu ma pilnować 3 tys. policjantów. Pałac Elizejski oraz rząd obawiają się, że podczas meczu prezydent zostanie wygwizdany, a na trybunach może dojść do zamieszek.

Puchar Francji. Związkowcy zapowiadają protesty We Francji związki zawodowe zapowiadają akcje protestacyjne przeciwko reformie emerytalnej podczas jednego z najważniejszych sportowych wydarzeń w... zobacz więcej

Związki zawodowe i przeciwnicy reformy emerytalnej zapowiedzieli, że podczas finału Coupe de France, w którym zmierzą się drużyny Nantes i Tuluzy, zorganizują akcje protestacyjne z uwagi na zapowiadaną obecność prezydenta Emmanuela Macrona na trybunach Stade de France, czyli stadionu narodowego Francji.





Czytaj także: „To głupota”. Papież Franciszek dosadnie o oskarżeniach wobec św. Jana Pawła II





Związkowcy zaplanowali już rozdawanie widzom gwizdków i czerwonych kartek, aby w 49. minucie meczu zaprotestowali przeciw reformie emerytalnej, co ma nawiązywać do art. 49,3 francuskiej konstytucji, którym rząd posłużył się, by przeforsować niepopularną reformę z pominięciem ścieżki parlamentarnej.





– Zostanie zmobilizowanych 3 tys. policjantów i żandarmów oraz wdrożone będą bardzo liczne kontrole policyjne – zapowiedział minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin.









Zamach na Putina? Niewiele brakowało Media donoszą, że niewiele zabrakło, by Władimir Putin w tragicznych okolicznościach zakończył swoje życie. Ukraińcy po zdobyciu informacji o... zobacz więcej

Prefekt stołecznej policji Nunez zakazał przynoszenia garnków i patelni na mecz, aby uniknąć popularnych w ostatnich tygodniach „koncertów garnków”, którymi przeciwnicy reformy emerytalnej witają w terenie prezydenta i członków rządu.





Czytaj: Nerwowo na Krymie. Rosyjskie spółki mają się szykować do ewakuacji





Macron nie byłby pierwszym francuskim prezydentem, który został wygwizdany podczas meczu. Jego poprzednicy Francois Hollande i Nicolas Sarkozy często byli nieprzychylnie witani podczas zawodów sportowych. Sam Macron został już wygwizdany w czerwcu ubiegłego roku podczas meczu rugby pomiędzy drużynami Castres i Montpellier.





#wieszwiecej Polub nas