Debata po filmie „Ich człowiek w Brukseli”. Prof. Domański: Tusk podporządkował wszystko dla swojej kariery

Co dla Donalda Tuska jest najważniejsze? Komu największe korzyści przynosiły podejmowane przez niego decyzje? Co stanie się z szefem PO, gdy opozycja nie wygra wyborów? – na takie pytania odpowiadali uczestnicy debaty, która odbyła się tuż po emisji nowego filmu Marcina Tulickiego „Ich człowiek w Brukseli”.

– Donald Tusk robił i robi wszystko, aby spełniać swoje ambicje. Podporządkował wszystko dla osobistej kariery. Najbardziej opłacalne były popieranie polityki Niemiec – stwierdził prof. Henryk Domański. – A ambicje indywidualne przerodziły się z czasem we wspieranie polityki prorosyjskiej i proniemieckiej – dodał socjolog z PAN.





Również Tomasz Sakiewicz zwrócił uwagę na prorosyjską politykę szefa Platformy Obywatelskiej. – Tusk robił wszystko, aby ropę, gaz i węgiel kupować tylko od Rosji. To było działanie na szkodę Polski – zauważył red. naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”.





– To była polityka wdrażania czyli robienia tego, co narzucała Bruksela. Na przykład podnoszenie wieku emerytalnego. To w polskich warunkach było absurdalne. Tusk po prostu realizował wytyczne – powiedziała Jacek Karnowski, red. naczelny „Sieci”.









Przekonać patronów





– Zwróćmy uwagę, kiedy wraca Tusk. Opuszcza Brukselę namaszczony przez Ursulę Von der Leyen, przez Niemcy. Wraca, gdyż zaczyna się operacja śluza, w przededniu wojny na Ukrainie. Przyszedł, aby natychmiast przejąć władzę. Wtedy zdarzył się kryzys w rządzie, ale Polacy się obronili, nie było powtórki z historii – przypomniał red. Tomasz Sakiewicz.





– Tusk przekonał swoich patronów, że jest w stanie wygrać z PiS. Nie zauważył, że Polska się zmieniła. To co mówił Jarosław Kaczyński o zmianie ustrojowej, to się dzieje. To co zostało ustalone przy Okrągłym Stole, zostanie obalone. Dlatego zbliżające się wybory to dla Tuska bój o wszystko – stwierdził red. Jacek Karnowski.





– Tusk próbuje wrócić do swego wizerunku „skutecznego polityka”. Warto pamiętać, że jego polityka była bezwzględna. Wrócił, aby odzyskać swój wizerunek i będzie dążył do tego za wszelką cenę – zauważył prof. Henryk Domański.





Szok Tuska





– Tusk brał udział w obaleniu rządu Jana Olszewskiego. To był ten moment, w który stał się cynicznym człowiekiem, nastawionym na karierę i osobiste zyski. Porzucił ideały Solidarności. Od 1992 roku przywiązał się do kariery i z tej drogi nigdy nie zszedł – oświadczył red. Sakiewicz.





– W 2005 roku Tusk nie docenił śp. Lecha Kaczyńskiego. Przegrał wyraźnie. To był dla niego szok i wtedy zaczął się okres politycznych „mordów”. Rokita, Gilowska, Płażyński, Olechowski, Piskorski, Schetyna – usunął wszystkich którzy mu zagrażali – przypomniał red. Jacek Karnowski.





– Przez ostatnie 30 lat mieliśmy kilku polityków z wizją. W przypadku Tuska tak nie ma. On raczej dostosowuje się do mainstreamu. Zrobi wszystko, aby być w głównym nurcie i odzyskać władzę. Nie wiem, co zrobi Tusk, gdy przegra. Nie wiem… – powiedział prof. Henryk Domański.