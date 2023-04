Zełenski: Bez nowoczesnego lotnictwa nie ma w pełni skutecznej obrony powietrznej

Ukraina potrzebuje nowoczesnego lotnictwa, bez którego nie ma w pełni skutecznej obrony powietrznej – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Cowieczorne wystąpienie zaczął od złożenia kondolencji rodzinom i przyjaciołom ofiar rosyjskiego ataku na Humań. Na razie wiadomo, że zginęły tam 24 osoby, w tym czworo dzieci. Zdaniem Zełenskiego „tylko zło absolutne może rozpętać taki terror wobec Ukrainy”.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie





Prezydent Ukrainy zaznaczył, że powstrzymać terror Moskwy można tylko za pomocą wystarczającej liczby wysokiej jakości broni. Dodał, że minionej doby ukraińskim siłom powietrznym udało się zestrzelić większość rosyjskich pocisków rakietowych:





– Gdyby nie to, państwu terrorystycznemu udałoby się pochłonąć znacznie więcej ofiar, więcej istnień ludzkich. A to po raz kolejny dowodzi, że powstrzymać terror i ratować życie ludzi można tylko za pomocą broni – stwierdził ukraiński przywódca, podkreślając, że jest to „obrona powietrzna, nowoczesne samoloty, bez których nie ma w pełni skutecznej obrony powietrznej”. Wymienił też artylerię i pojazdy opancerzone.

Czytaj także: Prezydenci Czech, Słowacji i Ukrainy podpisali deklarację o współpracy

– Wszystko, co jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym miastom, naszym wioskom, zarówno na tyłach, jak i na linii frontu – podkreślił.





Rosyjski atak na Humań



Ukraiński przywódca zaznaczył, że rosyjska rakieta uderzyła w Humań – miasto absolutnie pokojowe, które na całym świecie znane jest z goszczenia każdego roku dziesiątek tysięcy chasydzkich pielgrzymów. – Tylko zło absolutne może rozpętać taki terror wobec Ukrainy – dodał Wołodymyr Zełenski.





Zobacz także: Challengery natychmiast, a kiedy samoloty? Ważna wypowiedź brytyjskiego premiera