Fernando Santos: Mecz z Mołdawią ważniejszy niż Niemcy

Nie zaryzykuję wyjścia z grupy dla meczu z Niemcami. Z najbliższych meczów ważniejszy będzie dla mnie ten z Mołdawią – powiedział trener reprezentacji Fernando Santos w obszernej rozmowie z Jackiem Kurowskim z TVP Sport. Selekcjoner wypowiedział się też m. in. o bolesnej porażce z Czechami, „aferze premiowej” oraz poziomie polskiej Ekstraklasy.

– Ten mecz był już zaplanowany, już nic nie można zrobić. Szanuję decyzję o zakontraktowaniu tego spotkania, ale gdyby teraz zapytano mnie, czy mamy zagrać z Niemcami w tym terminie, powiedziałbym, że nie. Nie interesuje mnie to spotkanie, nie jest mi ono potrzebne. Ważne jest to z Mołdawią. Za mecz z Niemcami nie dostaniemy punktów – skwitował Portugalczyk.





R odzina, która będzie miała cel





Selekcjoner przyznał, że ciężko było patrzeć na grę reprezentacji w meczu z Czechami. Dodał też, że odległe, 26. miejsce Polski w rankingu FIFA to „nieporozumienie”, które trzeba zmienić, jednak wymagać to będzie czasu i stworzenia „zespołu, rodziny, która będzie miała cel”. Na razie nie jest jednak kolorowo.



Zidane znalazł klub? Sensacyjne doniesienia dziennikarzy Kariera trenerska Zinedine Zidane'a jest zaskakująca, bo zdobył w niej już właściwie wszystko, choć prowadził „tylko” – i to dwa razy – Real... zobacz więcej

– Polscy piłkarze fantastycznie zachowują się na treningach, ciężko pracują, ale gorzej wygląda to w trakcie meczu – takimi słowami podsumował swoich podopiecznych.





W blamażu w Pradze Santosowi nie podobała się też inna rzecz. W jego opinii Polakom zabrakło zaangażowania i sportowej złości po dwóch szybko otrzymanych ciosach. Podkreślił, że w każdym meczu należy dawać z siebie wszystko, a fakt, iż w takich okolicznościach zespół nie obejrzał ani jednej żółtej kartki, mówi wiele.





Jednocześnie stwierdził, że wszystko małymi kroczkami idzie ku dobremu, a w meczu z Albanią widać było progres. Santos zapewnił też, że zrobi wszystko, by reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa Europy.





S łaba Ekstraklasa





Pytany o zawodników, których mógłby powołać do kadry z Ekstraklasy, Fernando Santos stwierdził, że polska liga ma „wiele ograniczeń”, 26. miejsce w rankingu nie jest przypadkiem i że będzie mu bardzo trudno znaleźć zawodników nadających się do gry w jego systemie z racji tego, że wielu polskich obrońców to zawodnicy ofensywni przesunięci do tyłu. Podkreślił, że w meczu najczęściej wystawia czwórkę obrońców, toteż poszukuje piłkarzy dobrze odnajdujących się w takim ustawieniu.



– Jeśli mam system gry i nie mam do niego odpowiednich graczy, nieraz będę musiał przestawić niektórych zawodników.





Portugalczyk odniósł się także do tzw. afery premiowej, która wypłynęła za sprawą głośnego wywiadu Łukasza Skorupskiego. W ocenie Santosa zawodnicy nie powinni poruszać wątków, które mogą zaszkodzić drużynie.





– Chciałbym podkreślić, że ta sprawa nie miała wpływu na zespół, na koncentrację piłkarzy, jakość treningów. To była historia z przeszłości, która przez nas została pominięta – zapewnił.





Cały wywiad można obejrzeć TUTAJ.