Prezydenci Czech, Słowacji i Ukrainy podpisali deklarację o współpracy

Stało się to w trakcie wizyty na Ukrainie, Petr Pavel i Zuzana Čaputová wsparli ten kraj w jego drodze do Unii Europejskiej i NATO.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie





Prezydent Czech Petr Pavel wyraził przekonanie, że Ukraina swoją postawą dała przykład innym państwom. – Przyszłe członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO to nie jest dla mnie kwestią, „czy”, tylko „kiedy”. Będę zabiegał o to, aby rozmowy akcesyjne do Unii rozpoczęły się jeszcze w tym roku – zadeklarował czeski przywódca.

Rosyjskie zbrodnie wojenne





Prezydenci Czech i Słowacji odwiedzili zniszczone przez rosyjskich okupantów Buczę i Borodziankę. Zuzana Čaputová zaakcentowała potrzebę ukarania zbrodniarzy wojennych.

Wsparcie dla Ukrainy

Zwróciła też uwagę na symbolikę jej wspólnej podróży z Petrem Pavlem. – Powszechnie wiadomo, że Czesi i Słowacy są bliskimi sobie narodami. Łączy nas symbolika przyjaźni i partnerstwa. Przynosimy ją na Ukrainę, z którą łączy nas wspólna przeszłość, ale wierzę, że też wspólna przyszłość – powiedziała prezydent Słowacji.





Czytaj także: Prezydent Czech podziękował prezydentowi Dudzie. Wkrótce wizyta w Polsce





Wołodymyr Zełenski podziękował Czechom i Słowakom za wsparcie w procesach integracyjnych i gotowość pomocy w powojennej odbudowie kraju. Zaznaczył, że przygotowując się do kontrofensywy, Ukraina potrzebuje dalszych dostaw uzbrojenia.





Alarm lotniczy



Wizytę prezydentów Czech i Słowacji na Ukrainie zakłócił alarm lotniczy, w związku z którym oboje musieli udać się do schronu. Jak podała Czeska Agencja Prasowa, w hali garażowej pod hotelem zaaranżowano zaplanowane wcześniej spotkanie Petra Pavla z przedstawicielami Tatarów krymskich.