Incydent pod Bydgoszczą. Premier: Istnieją powiązania

W okolicach miejscowości Zamość pod Bydgoszczą odnaleziono „niezidentyfikowany obiekt wojskowy”. W ocenie premiera Mateusza Morawieckiego są przesłanki, by połączyć to odkrycie z incydentem z grudnia 2022 r., gdy poderwane zostały polskie i sojusznicze samoloty, by śledzić trajektorię rakiety, która znalazła się nad terytorium Polski.

Szczątki powietrznego obiektu wojskowego znaleziono w lesie pod Bydgoszczą w poniedziałek. Śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, prowadzi gdańska prokuratura okręgowa. Prokuratura poinformowała, że na miejscu nie znaleziono śladów eksplozji ani materiałów wybuchowych. Badane są różne hipotezy dotyczące zabezpieczonego materiału dowodowego.





W sprawie zabrał głos premier Morawiecki. – Jestem w stałym kontakcie z szefem MON. Poleciłem mu osobisty nadzór nad przebiegiem dochodzenia, prac, które wiążą się z wyjaśnieniem tego tematu. Zażądałem też od prokuratury wyjaśnień i one do mnie wczoraj dotarły. Dajmy służbom i prokuraturze przeprowadzić dochodzenie – zaapelował.





F-35 poderwane





– Istnieją przesłanki, by połączyć to znalezisko z informacją, którą powzięły nasze służby już w zeszłym roku, a co do której byliśmy w kontakcie z sojusznikami, wiążącej się z incydentem z grudnia. W trakcie tego incydentu samoloty F-35 i nasze samoloty zostały poderwane we właściwym czasie i we właściwy sposób, by śledzić trajektorię tego sprzętu, rakiety, która znalazła się nad terytorium RP – wyjaśnił premier.

Szef rządu zapewnił też, że dla niego najważniejsze jest, że Polska jest bezpieczna. – Ten incydent powinien zostać co do drobnego szczegółu wyjaśniony – podkreślił.