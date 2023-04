Jacek Sasin: Dla naszego rządu nie ma lepszych i gorszych Polaków

Pamiętam, jak wiele razy śp. prezydent Lech Kaczyński zwracał uwagę na to, że nierównomierny rozwój Polski jest ogromną plagą, z którą musimy skutecznie walczyć; dla naszego rządu nie ma lepszych i gorszych Polaków – mówił w piątek w Bydgoszczy wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jacek Sasin, który wziął udział w konwencji „Inwestycje lokalne. Polska jest jedna”, mówił, że śp. prezydent Lech Kaczyński „niejednokrotnie zwracał uwagę na to, że nierównomierny rozwój Polski jest ogromną plagą”. – Plagą, z którą musimy skutecznie walczyć – dodał.





– Pamiętam, jak w trakcie inauguracji prezydentury w 2005 roku przed obiema izbami polskiego parlamentu Lech Kaczyński mówił, że trzeba wreszcie skończyć z tym fatalnym podziałem na Polskę A i B, z czym się nie udało uporać ani w II RP, ani w PRL-u, ani potem w III RP. Z tym zjawiskiem, że są w Polsce miejsca bardzo bogate, wysoko rozwinięte, gdzie poziom życia nie tylko nie odbiega od średniego poziomu życia w Unii Europejskiej, ale nawet jest znacząco wyższy. Ale są też takie miejsca – i jest ich bardzo dużo, a właściwie można powiedzieć większość – gdzie rozwój niestety nie nadąża, gdzie Polacy tam mieszkający czują się obywatelami drugiej kategorii – podkreślił Sasin.





Nasze rządy to okres wyrównywania szans





Dodał, że nierównomierny rozwój ma dwa wymiary, z jednej strony terytorialny, a z drugiej strony horyzontalny. – Na górze są te duże miasta, wielkie metropolie z Warszawą, regionem podwarszawskim na czele, który już wyprzedził znacząco średnią europejską – ponad 160 proc. średniej zamożności UE – zauważył wicepremier. – Ale jak popatrzymy na te mniejsze gminy, mniejsze miejscowości, to pewnie bardzo wiele można byłoby jeszcze zrobić, żeby poziom rozwoju podciągnąć – zaznaczył.





– Okres naszych rządów to musi być okres wyrównywania szans, wyrównywania rozwoju. Nie ma Polaków lepszej i gorszej kategorii – zapewniał szef MAP.

Jak podkreślił, „nie może być dłużej podziału na tych, którzy mieszkają w dużych miastach, którzy korzystają w pełni z możliwości cywilizacyjnych, i na tych gorszych, o których zapomniano, którzy mieszkają w Polsce lokalnej i dla których często dostęp do nowoczesnej infrastruktury – sportowej, zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej – ale również do dobrych dróg, w tym również dróg lokalnych – może być tylko czymś, co jest tylko w sferze marzeń”.





– Nie ma dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości i dla naszego rządu, lepszych i gorszych Polaków, nie ma tych Polaków, o których trzeba dbać bardziej i tych, o których trzeba dbać mniej – powtórzył Sasin.