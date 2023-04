Szokujący wpis posła Lewicy. „Manipulacja na wielu poziomach”

Poseł Lewicy Maciej Gdula znów szokuje. Na Twitterze opublikował wpis, w którym dowodził, że chociaż Polacy stanowią najliczniejszą grupę uhonorowanych odznaczeniem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, to nie jest to duża liczba względem całej populacji Polski w 1939 r., i znacznie wyższą ma choćby Holandia.

„Liczba drzewek »Sprawiedliwi wśród narodów świata« a rozmiar populacji w 1939 (Top 5): Holandia 0,067% Litwa 0,035%, Belgia 0,021%, Polska 0,020%, Francja 0,009%” – napisał Gdula.





Wpis polityka skomentował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Podkreślił, że to „manipulacja na wielu poziomach”. „Przedwojenna populacja Polski to w około 2/3 Polacy, w około 1/3 inne narodowości. Około 6 mln polskich obywateli zginęło – martwi nie mogli pomagać. Ponadto w Polsce za pomaganie Żydom groziła kara śmierci dla całej rodziny; we Francji czy Holandii – nie” – zwrócił uwagę.





„Co więcej, wielu Polaków ratujących Żydów wciąż nie otrzymało tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Na liście Jad Waszem brak między innymi Witolda Pileckiego, Aleksandra Ładosia, Stefana Ryniewicza i wielu innych. Bohaterów było znacznie więcej niż 7,2 tys. z listy Jad Waszem” – zwrócił uwagę Jabłoński.

Kilka dni temu Gdula próbował podważyć prawdę, że Polska była ofiarą Zagłady. „To wygodna półprawda. Jednak ofiarami Zagłady byli Żydzi z całej Europy. W sumie 6 mln, w tym polscy Żydzi. Można powiedzieć, że Polska była ofiarą tylko metaforycznie, na przykład tym sensie, że straciła swoją wieloetniczność” – dowodził.

#wieszwiecej Polub nas