PO wzywa Orlen do redukcji marż. Bochenek: Znów robią awanturę zamiast cieszyć się ze spadku cen

Oni naprawdę zwariowali; zamiast kibicować Polakom i cieszyć się, że ceny paliwa oraz produktów w związku z obniżającą się inflacją spadają, robią kolejną karczemną awanturę – powiedział PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek. Polityk odniósł się do konferencji przedstawicieli PO ws. cen paliw, którzy zaapelowali do PKN Orlen o obniżenie marż, a tym samym cen nie tylko na weekend majowy, ale na stałe.

Posłowie KO zorganizowali w piątek konferencję prasową przed jedną ze stacji Orlen w Warszawie. Mówili, że choć cena baryłki ropy spadła, to ceny paliw na stacjach Orlenu pozostają wysokie, co wynika z bardzo wysokiej marży. Zaapelowali do PKN Orlen o obniżenie marż, a tym samym cen nie tylko na weekend majowy, ale na stałe.





Poseł Michał Krawczyk zaznaczył, że wbrew temu, co mówią władze PKN Orlen, ceny benzyny nie są bezpośrednio związane z cenami ropy. Krawczyk podał dane, z których wynikało, że 18 lutego 2022 r., przed wybuchem wojny na Ukrainie cena ropy wyniosła 96 dol. za baryłkę, a cena benzyny 5,39 zł za litr. Z kolei 24 kwietnia 2023 r. cena ropy na rynkach światowych wynosi 79 dol. za baryłkę, a cena benzyny w Polsce 6,80 zł za litr.

– W ciągu ostatniego roku cena ropy spadła o 20 proc., a cena benzyny 95 wzrosła o 25 proc. To jest polityka PiS i Orlenu, polegająca na codziennym łupieniu Polaków i okradaniu domowych budżetów – powiedział Krawczyk. – To jest sprzeczne z zasadami ekonomii, matematyki i zwykłą ludzką przyzwoitością – ocenił.





Do sprawy odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek. – Oni naprawdę zwariowali! Zamiast kibicować Polakom i cieszyć się, że ceny paliwa oraz produktów w związku z obniżającą się inflacją spadają, robią kolejną karczemną awanturę. Politycy Platformy i opozycji wychodzą z założenia, że tylko na problemach i trudnościach Polaków mogą wygrać wybory, innymi słowy: im gorzej dla Polaków, tym lepiej dla Platformy – to ich motto – powiedział PAP Bochenek.

Jak dodał, „od wielu miesięcy Polska ma jedną z najniższych cen paliw w Europie”. – W wielu krajach za 1 litr paliwa, na skutek wojny na Ukrainie, trzeba zapłacić 10–12 zł. Dzisiejsze zachowanie Platformy i oburzenie na obniżkę cen paliwa to déjà vu ich awantury ze stycznia tego roku – ocenił polityk PiS.





– Mało tego, nieustannie grają strachem i okłamują Polaków. Tak było w przypadku węgla, gazu, których podobno miało w Polsce braknąć, a ludzie mieli zamarzać. W TVN-ie dowodzili nawet, że węgiel dystrybuowany do Polaków w ogóle się nie pali. Internauci wychwycili i ośmieszyli to kłamstwo TVN-u. Chleb miał być po 30 zł, a paliwo po 10 zł. Żaden z tych pisanych przez opozycję scenariuszy się nie sprawdził – kontynuował Bochenek.

– Wniosek z tego taki: rolą odpowiedzialnych polityków nie jest jątrzenie, lecz podejmowanie decyzji, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom obywateli. My jako PiS tacy jesteśmy – słuchamy ludzi i działamy na ich rzecz, a to nas w sposób zasadniczy odróżnia od mącicieli z opozycji – przekonywał Bochenek.





Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował w piątek na Twitterze o obniżce cen paliw na stacjach Orlenu. „Mamy dobrą wiadomość na weekend majowy – obniżamy ceny paliw: ON o 12 gr/l, a Pb 95 o 8 gr/l” – napisał.





Biuro Prasowe PKN Orlen wpisem na Twitterze odniosło się też do wcześniejszych wypowiedzi polityków KO. „Czym straszyli? Straszyli, że w Polsce zabraknie gazu i paliw. Nie zabrakło. Podważali wiarygodność koncernu, gdy prowadziliśmy kluczowe działania dla zabezpieczenia Polski w surowce energetyczne. Nie mieli racji” – napisano.