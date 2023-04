Szlak Jana Pawła II we włoskich górach [WIDEO]

Park Narodowy Abruzji, Lacjum i Molise we Włoszech zyskał nowy 39-km szlak im. Jana Pawła II. W inauguracji nowej ścieżki wzięła udział sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska.

Jan Paweł II chętnie udawał się do parku w Abruzji i spacerował tam po górskich szlakach; przypominały mu one jego ulubione polskie Tatry.

Wiceminister Golińska w rozmowie z TVP Info wskazała, że szlak był „bardzo często odwiedzany przez Ojca Świętego”. – On tutaj wędrował po tych ścieżkach, szusował na nartach, spotykał się z ludźmi i oni to do dzisiaj pamiętają – powiedziała sekretarz stanu w resorcie środowiska.

Sanktuarium Jana Pawła II

W Abruzji znajduje się też pierwsze w Europie sanktuarium Jana Pawła, wcześniej znane jako kościół San Pietro della Ienca. Papież Polak podczas swoich górskich spacerów nieraz się tam modlił.

– Pamięć o nim tutaj cały czas trwa. To sanktuarium jest miejscem, gdzie są również przechowywane jego relikwie – zauważyła Golińska.

Czytaj także: Polonijne czuwanie ze św. Janem Pawłem II w Watykanie

Wiceminister klimatu i środowiska przebywa w Abruzji ze względu na włosko-polskie forum gospodarcze. W skład delegacji wchodzą też m.in. prezesem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz. Wizyta była też okazją do upamiętnienia 9. rocznicy kanonizacji Jana Pawła II.