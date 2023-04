„Liczby pocisków nie ujawniamy”. Dodatkowe CAMM zwiększą zdolności bojowe Pilicy

Kontrakt na pociski CAMM w programie zestawów przeciwlotniczych Pilica+ to kolejny krok we współpracy przemysłowej – powiedział PAP prezes MBDA UK Chris Allam. W piątek Agencja Uzbrojenia MON zawarła z brytyjskim oddziałem grupy MBDA umowę na 44 wyrzutnie iLauncher i kilkaset pocisków CAMM. Druga umowa, zawarta między AU a konsorcjum PGZ-Pilica, dotyczy dostawy 16 zestawów Pilica+ i doprowadzenie sześciu zestawów Pilica do wersji Pilica+.

Pilica+ to program zwiększenia zdolności przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica, których uzbrojeniem są armaty 23 mm i pociski Grom lub Piorun, poprzez dodanie pocisków CAMM (Common Anti-Air Modular Missile – rodzina pocisków rakietowych ziemia–powietrze zaprojektowana przez MBDA UK dla Wielkiej Brytanii), wybranych także jako efektor systemu krótkiego zasięgu Narew. Pilica+ ma zapewnić polskiemu wojsku wymagane zdolności obrony powietrznej, zanim zostaną dostarczone zestawy Narew.





W piątek Agencja Uzbrojenia MON zawarła z brytyjskim oddziałem grupy MBDA umowę na 44 wyrzutnie iLauncher i kilkaset pocisków CAMM wartości 1,9 mld funtów (ok. 10 mld zł). Druga umowa, zawarta między AU a konsorcjum PGZ-Pilica, dotyczy dostawy 16 zestawów Pilica+ i doprowadzenie sześciu zestawów Pilica do wersji Pilica+. Dostawy przewidziano na lata 2025–2029.

– Kontrakt dotyczy 22 baterii za 1,9 mld funtów, liczby pocisków nie ujawniamy. Integracja pocisków z systemem będzie zadaniem PGZ i polskiego przemysłu, po stronie MBDA leży sprawdzenie integracji z polskimi elementami systemu – radarem, systemami łączności kierowania i dowodzenia – powiedział Allam.









– Projekt jest całkowicie wykonalny, robiliśmy to wiele razy – zapewnił prezes MBDA UK. Przypomniał, że w Polsce taka integracja jest częścią programu Mała Narew, a „połączenie wyrzutni i pocisków z polskimi sensorami zostało wykonane bardzo szybko”.





Szef brytyjskiej MBDA podkreślił, że „Pilica+ to polski system, MBDA dodatkowo dostarczy pociski i wyrzutnie, które zwiększą jego zdolności bojowe w zakresie obrony powietrznej”.





– Rodzina rakiet CAMM została wybrana w całym szeregu programów – Narew, Mała Narew, Pilica+, mają one też być uzbrojeniem fregat Miecznik. Program Narew odgrywa zasadniczą rolę, jeśli chodzi o transfer technologii, tak by pocisk stał się polskim pociskiem – zaznaczył Allam.





– Ten proces trwa, Pilica+ jest kolejnym krokiem. Zawarta przez nas właśnie umowa nie zmienia ustaleń dotyczących transferu technologii w programie Narew – dodał.





Według szefa MBDA UK „współpraca przy Narwi między MBDA a polskim przemysłem układa się naprawdę dobrze”. – Budujemy ją od kilku lat, szczególnie od kiedy w ubiegłym roku rozpoczęliśmy dostawy dla programu Mała Narew. Wyrzutnie iLauncher i rakiety CAMM są już w użyciu w Polsce. Dostarczyliśmy je niebywale szybko – zamówienie złożono jako pilna potrzeba operacyjna – w ramach partnerstwa z PGZ i naszych relacji z polskimi siłami zbrojnymi – powiedział.





Podkreślił znaczenie dotychczasowego doświadczenia w kooperacji z polskim przemysłem. – Dużo lepiej rozumiemy, jak współpracować z PGZ, kiedy przekazywać poszczególne zdolności, aby Polska mogła produkować te rakiety – kontynuował.





– Obrona powietrzna jako całość to bardzo pożądana zdolność we wszystkich krajach NATO. Każdy, kto ma do czynienia z zagrożeniami z powietrza, potrzebuje ochrony – odpowiednich, zaawansowanych technicznie, mobilnych środków. CAMM to system o bardzo dużych zdolnościach, zapewnia obronę w promieniu 360 stopni – zaznaczył.

#wieszwiecej Polub nas

Umowa ramowa na realizację programu Pilica+ została zawarta 4 października ub.r. Pod koniec marca br. pomiędzy AU a konsorcjum PGZ-Pilica+ została zawarta umowa na dostawę 22 mobilnych stacji radiolokacyjnych Bystra, które wejdą w skład zestawów Pilica+.





MBDA, nazywana Europejskim Domem Rakietowym, to europejska grupa przemysłowa, której udziałowcami są Airbus, BAE Systems i Leonardo.