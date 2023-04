„To głupota”. Papież Franciszek dosadnie o oskarżeniach wobec św. Jana Pawła II

Papież Franciszek na pokładzie samolotu lecącego z Rzymu do Budapesztu bardzo stanowczo odniósł się do ostatnich ataków na św. Jana Pawła II. W rozmowie z korespondentką PAP powiedział, że oskarżenia brata zaginionej 40 lat temu obywatelki Watykanu Emanueli Orlandi to głupota.

Ojciec Święty rozpoczął w piątek pielgrzymkę na Węgry. W czasie lotu z Rzymu do Watykanu korespondentka PAP nawiązała do niedawnych wypowiedzi papieża w obronie św. Jana Pawła II po oszczerczej wypowiedzi Pietro Orlandiego we włoskiej telewizji.





Papież Franciszek 16 kwietnia na południowej modlitwie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego powiedział: „Mając pewność, że wyrażam odczucia wiernych z całego świata, kieruję wdzięczną myśl ku pamięci Świętego Jana Pawła II, który w tych dniach stał się celem obraźliwych i bezpodstawnych domysłów”.





Na pokładzie samolotu potwierdził te słowa dla Polskiej Agencji Prasowej, mówiąc, że ataki brata Orlandi to głupota, niektóre media tłumaczą te wypowiedź także jako „kretynizm” (wł. una cretinata). – To głupota, co oni zrobili – wskazał papież. O tej rozmowie korespondentki PAP z papieżem Franciszkiem poinformował m.in. oficjalny watykański portal Vatican News, a także inne światowe media.

15-letnia mieszkanka Watykanu nigdy nie wróciła do domu po tym, gdy 22 czerwca 1983 r. poszła na lekcję muzyki w rzymskiej szkole. Historia jej poszukiwań to niekończąca się seria sensacyjnych wątków i hipotez, fałszywych tropów, preparowanych dokumentów i dowodów oraz poszukiwań ciała w najmniej oczywistych miejscach w Rzymie i Watykanie.

Mafia porwała dziewczynę?





Pojawiły się teorie porwania przez handlarzy ludźmi czy też przypuszczenia, że sprawa mogła mieć związek z żądaniem uwolnienia z więzienia tureckiego sprawcy zamachu na Jana Pawła II dwa lata wcześniej. Była też hipoteza, że dziewczynę porwali gangsterzy z rzymskiej organizacji mafijnej Banda della Magliana w ramach finansowych porachunków z Watykanem.





Szczątków szukano w grobowcu jednego z szefów tej bandy Enrico De Pedisa, pochowanego do niedawna w rzymskim kościele jako „dobroczyńca”. Były też inne teorie – że jej ciało wrzucono do betoniarki lub że nastolatkę wywieziono do Londynu.





W 2019 r. przeszukano teren małego cmentarza niemieckiego na terenie Watykanu w związku z nową hipotezą, że to tam została pochowana. Nie znaleziono żadnych fragmentów kostnych wskazujących, że to jej szczątki. Badano kości znalezione na terenie siedziby nuncjatury apostolskiej we Włoszech; także bezskutecznie.



W 2013 r., a więc na początku pontyfikatu, papież Franciszek podczas spotkania z Pietro Orlandim i jego matką powiedział, że „Emanuela jest w niebie”. Brat zaginionej wyrażał nadzieję, że dowie się, co znaczyły te słowa nowego papieża. W połowie kwietnia w wywiadzie telewizyjnym zasugerował, powołując się na słowa jednego z rzymskich mafiosów, że w dniu zaginięcia Emanueli papież Jan Paweł II „wyszedł z dwoma polskimi duchownymi i z pewnością nie szedł błogosławić domów”.