Rihanna dostała rolę w filmie animowanym. Będzie Smerfetką

Słynna barbadoska piosenkarka podąży śladami Katy Perry oraz Demi Lovato i będzie dubbingowała postać Smerfetki w najnowszym filmie o popularnych niebieskich stworkach. Rihanna nie ograniczy się jedynie do dubbingu, będzie też producentką tego filmu animowanego i napisze do niego piosenkę. Premierę produkcji zapowiedziano na 14 lutego 2025 r.

Rihanna wielokrotnie udowodniła, że zręcznie potrafi łączyć karierę piosenkarki z działalnością w innych sferach biznesu i rozrywki. O ile jej kariera wokalna ostatnio nieco wyhamowała, bo gwiazda skupia się na wychowaniu niespełna rocznego synka i przygotowaniach do kolejnego porodu, to wciąż udziela się w innych projektach. Kolejnym będzie nowy film z serii „Smerfy”, który trafi do kin w lutym 2025 r. Rihanna zagra w nim rolę dubbingową – użyczy głosu Smerfetce.

„Zabiegałam o rolę Papy Smerfa"





Piosenkarka ujawniła to podczas trwającej właśnie w Las Vegas konwencji CinemaCon. „Zabiegałam o rolę Papy Smerfa, ale się nie udało” – zażartowała Rihanna. A już na poważnie dodała, że przynajmniej część nagrań ma już za sobą. „Animacja to dla mnie zabawna podróż. Przyzwyczajona jestem do tego, że w związku ze wszystkim, co robię, zwykle jestem na pierwszym planie. Teraz musiałam puścić wodze fantazji, przychodząc do pracy w piżamie, w trzecim trymestrze ciąży, wcielając się w rolę niebieskiej kozackiej Smerfetki. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę miała z tego świetną zabawę wraz z moimi dziećmi” – stwierdziła pochodząca z Barbadosu gwiazda.

Za reżyserię kolejnej części filmu o smerfach odpowiedzialny będzie Chris Miller. Rihanna będzie jedną z producentek tego projektu. Jak zdradziła, napisze też piosenkę na ścieżkę dźwiękową. Premierę filmu zaplanowano na 14 lutego 2025 r.