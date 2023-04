Premier o celach służby zdrowia: Polska, w której chce się żyć

Silna Polska bliska ludziom, w której wiemy doskonale, że gdziekolwiek jesteśmy, poziom usług publicznych jest podobny: na wysokim poziomie – mówił podczas konferencji prasowej przed szpitalem w Rawie Mazowieckiej premier Mateusz Morawiecki. Szpital dostał kupiony za rządowe pieniądze tomograf i rezonans.

– Nie może być tak, żeby służba zdrowia była podzielona na wielkomiejskie szpitale zapewniające wysoki poziom usług medycznych i lokalne pustynie – podkreślił Morawiecki. Przypomniał, że „Rawa Mazowiecka została skazana na zapaść w służbie zdrowia” w czasach rządów PO-PSL.





– W tym szpitalu pojawiają się nowe skrzydła, bloki i najnowocześniejszy sprzęt, o którym pani dyrektor powiedziała, że jest sprzętem z najwyższej światowej półki. Ten szpital przez naszych poprzedników był skomercjalizowany, prowadzony przez prywatne podmioty – powiedział szef rządu.





– Nasi przeciwnicy prowadzą politykę na „nie” – politykę straszenia, krzyczenia; my prowadzimy politykę na „tak” – nasza polityka jest polityką budowania, tworzenia nowych rozwiązań, by ludziom żyło się godnie i wygodnie – podkreślił Morawiecki.





Jak zaznaczył „przecież taki szpital to czyjś tata uratowany po zawale, to zdrowie zapewnione dla członka rodziny (...) uratowane życie”.





– Toszpital, który daje wielką nadzieję mieszkańcom, że mogą być uratowani, a przecież o to chodzi, żeby mieszkańcy Polski powiatowej wiedzieli, że dbamy o nich, są naprawdę ważni; ale to nie tylko słowa. To także w ślad za tymi słowami środki finansowe – powiedział Morawiecki, wskazując na tablicę informującą o środkach przekazanych na fundusz inwestycji lokalnych.

– Takich tablic są setki, tysiące w całej Polsce i także tutaj ta tablica zawiśnie, ponieważ to dzięki rządowym środkom można było wybudować dodatkowy oddział, kupić dodatkowy sprzęt – podkreślił.







Rezonans dla szpitala w Rawie





Premier poinformował, że oprócz zakupu tomografu za środki rządowe sfiansowano też rezonans. – To ważna wiadomość dla mieszkańców powiatu, żeby służba zdrowia była jak najbliżej ludzi. Polska, w której chce się żyć, w której wiemy doskonale, że gdziekolwiek jesteśmy poziom usług publicznych jest podobny: na wysokim poziomie – mówił Morawiecki o celach jego rządu.





Premier zaznaczył, że „szpitale powiatowe świadczą także o tym, że chcemy aby w każdym zakątku Polski Polacy mieli zapewniony równy dostęp do służby zdrowia, do usług medycznych”.