Co Tusk zrobił dla Polski jako szef Rady Europejskiej? [SONDA]

Mieszkańcy Warszawy w rozmowie z reporterem portalu tvp.info surowo ocenili działania Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej. „Nie podejmował żadnych korzystnych dla Polski decyzji”, „na forsę poszedł”, „działał w swoim interesie, a nie swojego kraju” – odpowiadają.

Donald Tusk stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej zajmował od grudnia 2014 r. do listopada 2019 r. W ciągu tych pięciu lat były premier zarobił w Brukseli ok. 7,7 mln zł.

Jakie działania jako szef Rady Europejskiej Donald Tusk podjął na korzyść Polski? O to w naszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców stolicy.





– Nie znam takich przykładów – odpowiada krótko nasz rozmówca. Inny dodaje, że Tusk był szefem RE „o pięć lat za długo”.

Tusk „działał w swoim interesie”





Kolejny mieszkaniec Warszawy mówi: „Tusk podejmuje działania przeciwko Polsce. Na pewno nie działał w interesie Polski. Działał w interesie nowego Związku Radzieckiego, dla lewactwa. To wina braku dekomunizacji”.

Kto skorzystał na tym, że Tusk szefował RE? – On działał w swoim interesie. Jeżeli by mu zależało na interesie Polski, powinien nadal być premierem w Polsce, a nie pójść do Brukseli – komentuje kolejny pytany.

Zobacz też: PO chce zlikwidować CBA. Co o tym pomyśle sądzą warszawiacy?





– Na forsę poszedł a nic nie robił dla Polski, pomimo że pracował w Europie – wskazuje następny. W ocenie jednego z mieszkańców stolicy były szef RE działał raczej w interesie UE, „która jest pod silnym naciskiem Berlina”.





– Jako polityk unijny dążący do federalizacji, a nie do dbania o interesy poszczególnych krajów – komentował.