USA po 32 latach wznowiły produkcję głowic jądrowych

Stany Zjednoczone po 32 latach wznowiły produkcję głowic jądrowych; w tym roku powstanie 80 ładunków zawierających pluton, stanowiących kluczowy element konstrukcji strategicznych i taktycznych pocisków nuklearnych – odnotował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko, powołując się na amerykański resort energii.

Ukraiński polityk, który zwrócił uwagę na tę zmianę polityki Waszyngtonu w komunikacie na Telegramie, powołał się na raport Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego (NNSA) dla Kongresu.





„Produkcja głowic nuklearnych (w USA) została »zamrożona« po rozpadzie ZSRR, czyli 32 lata temu. Wytwarzanie plutonowych (ładunków) wstrzymano już w 1989 r., czyli przed podpisaniem w 1991 r. (amerykańsko-radzieckiego) traktatu o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych START I” – przypomniał ukraiński urzędnik.





W tym roku Stany Zjednoczone wyprodukują dziesiątki nowych pocisków nuklearnych. Zaplanowano też profilaktyczne działania na rzecz przedłużenia przydatności bojowej rozmieszczonych w Europie bomb lotniczych B61-12 oraz modernizacji pocisków balistycznych Trident II, przenoszonych przez okręty podwodne.





Bombowiec B-52 na ćwiczeniach wojskowych. „Parasol nuklearny”





Wznowienie amerykańskiego programu nuklearnego zostało zatwierdzone przez prezydenta Joe Bidena i będzie kosztowało Waszyngton 634 mld dolarów w okresie do 2031 r. – zauważył Heraszczenko, powołując się na wnioski z raportu NNSA.

Doradca szefa MSW Ukrainy wyjaśnił, że zmiana polityki USA w kontekście zbrojeń nuklearnych wynika z działań Rosji – odejścia przez ten kraj w grudniu 2022 r. od znanej jeszcze z czasów ZSRR doktryny, która dopuszczała możliwość ataku jądrowego w odpowiedzi na podobny ruch przeciwnika. Pod koniec ubiegłego roku Władimir Putin ogłosił, że Moskwa może zdecydować się również na „atak prewencyjny”.





Następnie w lutym 2023 r. Kreml wycofał się z umowy Nowy Start, czyli ostatniego obowiązującego wówczas amerykańsko-rosyjskiego porozumienia o ograniczaniu strategicznych zbrojeń jądrowych. W odpowiedzi Pentagon przeprowadził ćwiczenia swoich sił nuklearnych – przypomniał Heraszczenko.





– Stany Zjednoczone trzeźwo oceniają sytuację, dlatego odeszły od języka dyplomacji na rzecz bezpośrednich ostrzeżeń – ocenił przedstawiciel rządu w Kijowie.





Według szacunków Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych (SIPRI) z czerwca 2022 r., Rosja ma około 5977 głowic jądrowych, a Stany Zjednoczone – około 5428. Arsenał nuklearny tych państw stanowi łącznie niemal 90 proc. całego światowego arsenału pocisków atomowych.

Obecność amerykańskich łodzi podwodnych wyposażonych w pociski z głowicami jądrowymi w Korei Południowej nie naruszy porozumień rozbrojeniowych – poinformowało dziś południowokoreańskie ministerstwo obrony. Prezydent Korei Południowej kończy wizytę w USA.





„Deklaracja Waszyngtońska”





Prezydenci USA Joe Biden i Korei Południowej Jun Suk-jol zawarli porozumienie nazwane „Deklaracją Waszyngtońską”, które przewiduje m. in. wysłanie do Korei Południowej amerykańskich okrętów podwodnych wyposażonych w głowice nuklearne. Amerykańskie łodzie podwodne to część planu odstraszania Korei Północnej, gdzie – według informacji wywiadów USA i Korei Południowej – w zaawansowanej fazie są przygotowania do kolejnej próby jądrowej.





Plany wizyty amerykańskich jednostek na Półwyspie Koreańskim skrytykowały już chińskie władze.