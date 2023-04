Najnowsze dane GUS. Ekspert o hamującej inflacji: Możliwa obniżka stóp procentowych [WIDEO]

Inflacja w kwietniu spadła do 14,7 proc. z 16,1 proc. w marcu – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. – Dane za kwiecień są niezwykle optymistyczne. To jest najniższa inflacja od maja poprzedniego roku – powiedział ekonomista Andrzej Stefaniak. Podkreślił, że procesy ograniczające inflację „ewidentnie przyspieszają, dane są niższe niż zakładano, a będziemy świadkami jeszcze silniejszego tąpnięcia inflacji”. – Z końcem roku, a nawet już we wrześniu, możliwa będzie obniżka stóp procentowych – dodał Stefaniak.

W kwietniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2022 r. o 14,7 proc., a w stosunku do marca 2023 r. wzrosły o 0,7 proc. Oznacza to spadek wskaźnika inflacji; w marcu inflacja była na poziomie 16,1 proc.





W kwietniu ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,7 proc. licząc rok do roku, nośników energii wzrosły o 23,5 proc., a paliw do prywatnych środków transportu spadły o 0,1 proc.

W stosunku do marca ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,5 proc., nośników energii spadły o 0,3 proc., a cen paliw do prywatnych środków transportu spadły o 1,2 proc.

Pełne dane na temat inflacji w kwietniu GUS poda 15 maja.

W ostatnim tygodniu kwietnia GUS podał dane dotyczące m.in. wskaźnika cen produkcji sprzedanej, czyli tzw. inflacji producenckiej, a także sprzedaży detalicznej. Inflacja producencka wyniosła 10,1 proc. w porównaniu do 18,2 proc. w lutym. Z kolei sprzedaż detaliczna była w marcu o 7,3 proc. niższa niż a marcu 2023 r.





– Inflacja ponownie obniżyła się w kwietniu za sprawą cen żywności i energii. Przewidujemy, że kolejne miesiące przyniosą kontynuację trendu. Szybki wzrost cen jest jednak wciąż bardzo powszechny, dlatego inflacja bazowa utrzymuje się na podwyższonym poziomie – ocenili ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Ich zdaniem inflacja bazowa dalej pozostaje dwucyfrowa. Szacują, że w kwietniu sięgnęła 12,2 proc. W marcu – według wyliczeń NBP – inflacja bazowa wyniosła 12,3 proc.

– Uważamy, że proces wyhamowania inflacji będzie długotrwały. Spodziewamy się, że w maju inflacja spadnie o kolejny punkt procentowy, ale ponownie głównie obniży się tempo wzrostu cen żywności –- poinformowali analitycy. Zwrócili uwagę, że tempo wzrostu cen w większość kategorii dóbr i usług, które tworzą inflację bazową, pozostaje na najwyższych poziomach od 2000 r., a perspektywy na wyraźną zmianę trendu są „nikłe”.

Ekonomiści instytutu prognozują, że inflacja pozostanie dwucyfrowa przez większą część roku.

– Spodziewamy się, że na koniec roku dalej będzie zbliżona do 9 proc. Spadek cen żywności i energii będzie znaczący, jednak ceny usług wciąż będą rosnąć w tempie przekraczającym 10 proc. Dlatego też inflacja bazowa na koniec 2023 r. będzie wyższa niż główny wskaźnik CPI – stwierdzono w komentarzu PIE.