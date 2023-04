Po tym, jak członkowie berlińskiej SPD zdecydowali się na zawarcie koalicji z CDU, polityk chrześcijańskich demokratów Kai Wegner został wybrany na nowego burmistrza stolicy Niemiec. „Niemcy to federalna republika klaunów, a Berlin jest jej godną stolicą” – skomentował redaktor naczelny gazety „Die Welt” Ulf Poschardt.

Polityk CDU Kai Wegner został w czwartek wybrany na nowego burmistrza Berlina. 50-latek jest pierwszym burmistrzem stolicy Niemiec z szeregów chrześcijańskich demokratów po Eberhardzie Diepgenie, który sprawował ten urząd do czerwca 2001 roku.

Wegner zdobył 86 ze 159 głosów w Izbie Deputowanych; dopiero w trzeciej turze otrzymał wystarczającą liczbę głosów, aby zastąpić dotychczasową burmistrz Franziskę Giffey z SPD.

SPD w Berlinie w koalicji z CDU





Koalicja CDU i SPD, która powstała po powtórzonych wyborach w lutym, zastępuje koalicję SPD, Lewicy i Zielonych, rządzącą Berlinem od 2016 roku.

W lutym w powtórzonych wyborach w stolicy Niemiec zdecydowanie zwyciężyła CDU, przed SPD i Zielonymi. Powtórne głosowanie było konieczne, ponieważ w regularnych wyborach do Izby Deputowanych jesienią 2021 roku doszło do licznych nieprawidłowości organizacyjnych.

Sytuację związaną z wyborem nowego burmistrza stolicy Niemiec skomentował redaktor naczelny gazety „Die Welt” Ulf Poschardt.

„Niemcy to federalna republika klaunów"





W komentarzu zatytułowanym „Niemcy to federalna republika klaunów, a Berlin jest jej godną stolicą”, dziennikarz pisze, że nowy stołeczny rząd zaczyna tak, jak skończył stary – „od kompromitacji”.

Według Poschardta fakt, że do wyboru nowego burmistrze Berlina potrzebne były trzy tury głosowania, „pokazuje stan SPD, która właściwie należy do opozycji”. „Ze wszystkich ludzi to Kai Wegner musi teraz ratować sprawę restrukturyzacji Berlina” – pisze.

„Berlin biedny i nieseksowny"





„Federalna republika klaunów w Niemczech ma idealną stolicę: gdzie ludzie są zbyt głupi, aby zorganizować wybory regionalne, gdzie budowa lotnisk trwa prawie dekadę dłużej niż planowano, gdzie ekstremiści klimatyczni przymuszają ludność pracującą przy prawie całkowitym braku oporu ze strony wymiaru sprawiedliwości, gdzie ulice handlowe z kiczowatą sklejką zamieniają się w małomiasteczkowe deptaki, gdzie siła ekonomiczna jest mizerna, a świadczenia socjalne monstrualne” – komentuje dziennikarz

W jego ocenie za czasów Klausa Wowereita „Berlin był biedny, ale seksowny; teraz Berlin wygląda na biedny i nieseksowny”.