Zgorzelski o współpracy Polski 2050 i PSL: Jajka na bekonie, jakaś oferta świeżości

Jesteśmy ciekawą ofertą, którą można ująć w dwa punkty: tradycyjni i nowocześni – mówił w Radiu Zet wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL, który był gościem Bogdana Rymanowskiego. Jak dodał „wszyscy muszą być bardzo mocno zaangażowani, tutaj można powiedzieć o czymś co się nazywa jajka na bekonie. I w ten projekt jajka na bekonie najbardziej zaangażowała się świnka, a trochę mniej kurka”. Dopytywany co ma na myśli zaczął się śmiać i zapytał czy powtórzyć zdanie jeszcze raz.

Zgorzelski stwierdził, że koalicja ludowców z Polską 2050 to „trzecia droga”. Bogusław Rymanowski wskazał jednak , że „ta droga musi dokądś prowadzić”.– Ten projekt oprócz zmiany pokoleniowej ma jakąś ofertę świeżości – odpowiedział Zgorzelski.





– Ten projekt oprócz zmiany pokoleniowej ma jakąś ofertę świeżości – odpowiedział Zgorzelski.





– Jakaś oferta świeżości? Ale konkret panie pośle – mówił Rymanowski.





– Mogą zaproponować Polakom rozwiązania dla ich pokolenia (...) jesteśmy ciekawą ofertą, którą można ująć w dwa punkty: tradycyjni i nowocześni – odparł wicemarszałek.





Zgorzelski został zapytany również o to czy ludowcy będą wraz z politykami Polski 2050 chodzić na marsze równości. – Nie będziemy chodzić na marsze równości chodzić, ale nam nie przeszkadzają, bo jesteśmy demokratami, a nie zamordystami – odpowiedział.

Inkluzywny projek





Zgorzelski nie wykluczył koalicji z innymi ugrupowaniami, jak Młoda Polska, Wolnościowcy czy Dobry Ruch.





– Z tymi wszystkimi ludźmi jesteśmy w życzliwym dialogu. To zawsze początek dobrej współpracy. To są ludzie, z którymi warto rozmawiać, jeżeli będzie trzeba wciągnąć ich na listy to będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantami i do przodu – odpowiedział Zgorzelski, dodając, że wspólny projekt Hołowni i Kosiniaka-Kamysza jest „inkluzywny”.





Polityk PSL stwierdził, że jest możliwość współpracy z posłami usuniętymi z PO.





– To są chyba ostatni konserwatywni posłowie w PO, więc z pewnością dla naszego projektu takie osoby byłyby ważne, zwłaszcza że reprezentują duże środowiska – powiedział.